Duque y Molano: separados al nacer

No sé si es sociópata o sicópata esta dupla distinguida por su ramplonería, el uribismo de alto turmequé montado sobre el miedo del pueblo y desconectado de él

Parece que Diego Molano, ministro de Defensa de Duque, es el vivo reflejo de su insuperable estulticia: analfabetismo emocional, falta de sentido social, ausencia completa de empatía, ningunos criterios científicos y total ineptitud para gobernar. No sé si son sociópatas o sicópatas, pero es una dupla que se distingue por ejercer la ramplonería a todo nivel: en lo personal, en lo intelectual, y en lo emocional; el uribismo de alto turmequé es un conciliábulo montado sobre el miedo de un pueblo violentado para aceitar las maquinarias de la muerte, totalmente desconectado del constituyente primario. ‘Polombia’ está bobernada (no gobernada) por la discapacidad moral de estos dos tontos con iniciativa. Duque pertenece a una clase emergente en el narcotráfico, el paramilitarismo y los chafarotes cómplices, que han desplazado desde la Constitución del 91 a una clase un poco más genuina, pero no menos impedida para dar soluciones efectivas, lo que es decir, una revolución que cure la vida.

En el solio de Bolívar, hemos sentado a un hijo adoptivo de la cultura traqueta contra la que su pobre guion de mandatario dice luchar; un pelele que no dio en cuatro años -del peor desgobierno de la historia de Polombia-, ni siquiera la talla para defender el narcoparamilitarismo que lo eligió. Un simulador que le hizo creer a la alta clase conservadora del país, que se trataba de un representante de su pretendida tradición y decencia.

Su jefe político imputado y preso. Los generales del uribismo imputados y presos. El gabinete del uribismo judicializado y a la fuga. Los familiares del uribismo y otras 10 tragedias familiares de su Gabinete asociadas al narcotráfico. Ahora, su incapacidad para sepultar la JEP y acabar totalmente con la separación de poderes de Montesquieu (teniendo fiscal, procurador, contralor y mayorías parlamentarias enmermeladas de bolsillo) se propone tras la ratificación de la imputación de cargos por la Corte a su jefe político, ¡dizque tomarse también la rama judicial, como futuro presidente de la Corte Constitucional! Ver noticia.

¿Hasta dónde hemos llegado? Vaya cinismo. ¿Será Duque el Darío Echandía de la Mafia?

Hoy como cereza del pastel, la Corte de La Haya falló a favor de Nicaragua en su disputa marítima con Polombia. Nuestros eminentes juristas no lograron demostrar que las comunidades pesqueras poseen derechos en aguas que ahora están bajo jurisdicción de ese país, ratificando el fallo de 2012.

CHASCARRILLO

Se dice que al encontrarse Fajardo con la canciller Holguín en su campaña política, ella le dijo:

-Yo perdí un mar. -A lo que Fajardo respondió-

-Yo maté un río.

Y desde ahí sintieron que se entrelazaron para siempre sus caminos políticos…

Como el uribismo siga otros 4 años más, perderemos también a San Andrés y Providencia.

MOLANO

Ciertamente, en las noticias de esta semana, me alegró y seguro no solo a mí, sino a numerosos colombianos víctimas de su violencia y sus gansadas, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tumbara a Diego Molano como ministro de Defensa de Iván Duque. Ver noticia.

Lamentablemente no fue por sus delitos, pero lo están deteniendo antes de que cometa otros más graves, sentándose con su nombre en los Derechos Humanos. Recordemos que ordenó al Ejército el bombardeo de niños; fue causante del uso desproporcionado de la fuerza pública durante 2021; estuvo detrás de la firma de un contrato para simular un ataque cibernético al Bobierno, también en la masacre de la vereda del Alto Remanso Putumayo y recientemente el despojamiento de una anciana por supuestamente tener un expendio de estupefacientes en su casa. Todo un genio del mal. Supongo que quería hacer el Protestódromo para que todo el país pudiese protestar pacíficamente contra él sin consecuencias.

No se equivocaron los antiguos sabios al decir que en nuestro nombre se veía algo de nuestro destino, y a esto le llamaron ‘onomancia’: “Die-go” según un lector de simbología antigua, sería la muerte que camina a lomos de un ser moralmente pequeño como una Mol…de Ano. Y no nos olvidemos de la otra perla, ¡declarar a Irán enemigo de Polombia!

Como decía el poeta, “en este pueblo de gentes generosas, ocurren siempre peregrinas cosas”.

A ver si votamos mejor la próxima vez.

Ciudadano del mundo, colombiano universal, cuidado con los montajes. Todo debe ser analizado con pruebas y no como si se tratase de videos editados por los adolescentes mal pagados por el hacker Molano para TikTok. A ver si tanta sangre, si el latrocinio con más de 70.000 millones de razones y pobreza extrema, con hambre en las esquinas de la ciudad y en la totalidad de la Guajira y el Chocó, nos vacunan un poquito contra la imbecilidad nacional que está bien representada en Iván Duque.