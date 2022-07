Duque acabó con todo….¡Hasta con el ciclismo!

.Publicidad.

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Fuimos felices y no sabíamos. En el 2016 no sólo rompimos records de medallas en unas olimpiadas, la de Rio de Janeiro, sino que fuimos terceros de una copa América, la Centenario en Estados Unidos, sino que metimos un pedalista en los podios de las tres mejores competencias ciclistas del mundo. Fuimos segundos en el Giro de Italia con Esteban Cháves, quien también fue tercero en la Vuelta a España que ganó Nairo Quintana quien además fue tercero en un Tour de Francia ese año.

Seis años después no queda nada de lo grande que fuimos en el deporte. Eliminados del mundial, como suele suceder cuando un gobierno abiertamente uribista llega al poder, no fuimos a los mundiales del 2002, 2006 y 2010, el deporte colombiano no tiene muchas razones para celebrar en estos nefastos cuatro años de Duque. El ciclismo es el mayor de todos golpeado. Si, en este cuatrenio se logró el titulo del Tour y el Giro en manos de Egan Bernal pero los europeos nos tomaron una ventaja que se nos antoja ya insalvable. El programa Tierra de Atletas, con el que Duque intentó sacar pecho en la instalación del nuevo Congreso, resultó siendo un completo fracaso. Los pedalistas nuestros están encerrados en la caja que les hizo el Ministerio del Deporte, al no intervenir en los trayectos de las competencias que se programan en el país, llenos de etapas con llegadas en alto, sin incluir a la pista en la preparación.

-Publicidad.-

Se necesita más pista en el calendario, mas cronos planas y largas en las clásicas y las vueltas que se compiten acá en el país. Si queremos ser competitivos Colombia no necesita más escaladores, porque los escaladores puros sólo sirven para ser gregarios en equipos internacionales. Por eso, aunque haya ganado una etapa en el Giro, Santiago Buitrago, generación de 1999, difícilmente estará al frente de un equipo top que pelee grandes vueltas. Será un ganador de etapas, un eficiente gregario para los capos europeos, pero de ahí a soñar con que gane un gran evento ciclístico será bastante improbable.

Y ahora, en este Tour, vemos el desierto en el que estamos. Daniel Felipe, con 25 años, es tal vez nuestro prospecto más importante pero, ojo, los ganadores del Tour hoy en día lo están ganando con su edad. Hay que esperar que Egan se recupere bien, algo que será bastante milagroso y esperar cómo va a estar Higuita para la Vuelta, pero esta generación ya se está acabando, agoniza, y no podemos hacer nada para recuperarla. Se necesita más inversión, plata en donde somos más débiles. La pista y las competencias a cronómetros. Es que ya ni siquiera subimos. Se vienen tiempos oscuros, muy oscuros. Ojalá el cambio de gobierno sea un revulsivo para sacarle el cuerpo al fracaso.

Publicidad.