‘Dragón Ball Super Broly’ llegó para romper taquilla

El clásico animado Dragon Ball, obra de Akira Toriyama, demuestra que en América Latina tiene una fanaticada enorme, Colombia no es la excepción. El 10 de enero se estrenó la película Dragon Ball Broly, historia canónica de este supervillano de la raza sayayin, con bastante éxito. Aunque en el pasado se lanzaron dos películas de este villano, estas no fueron escritas ni supervisadas por su creador Toriyama, por lo que la acogida no fue la misma; en cambio, esta sí, lo cual la hizo más creíble entre sus fanáticos.

Los doblajes de los mexicanos René García (Vegeta) y Mario Castañeda (Goku) le dieron la magia a la película que sus fans esperaban, además de ser la voces con las que muchos crecieron.

Era normal ver a padres de familia ir con sus hijos al cine y ver cómo ellos les explicaban emocionados quiénes eran los personajes. Familias completas llegaron a ver la película, algo que fue determinante en la taquilla en los cines de Colombia. De hecho, las cifras son las siguientes: 539.874 personas en 471 salas, con un promedio de 1.146 asistentes por sala. En sus tres semanas en cartelera ya supera los 2.9 millones de espectadores.

Así pues, la entrega cinematográfica del clásico animado Dragon Ball se llevó el primer lugar, seguido por Aquaman, que en 515 salas logró una asistencia de 341.326 personas; la historia de Transformers, Bumblebee, con 115.480 personas en 275 salas, y El Paseo 5 con 86.175 espectadores.

En definitiva, Dragon Ball demostró que América Latina es un mercado potencial y que le seguirán apostando tanto Toriyama como Toy Animation a la región de centro y sur de América.

