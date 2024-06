- Dos negociadores con Iván Márquez, expertos en el Proceso de paz que el patió

.Publicidad.

El grupo de negociadores que viajó el pasado domingo a Caracas para iniciar hoy las conversaciones con Iván Márquez y Walter Mendoza los líderes de la Segunda Marquetalia está presidido por el abogado, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa. El junto con el Comisionado de paz Otty Patiño hicieron las primeras aproximaciones hace un mes.

Dos conocedores de los detalles del Acuerdo de paz que firmó las Farc con el gobierno Santos en La Habana forman parte de la delegación. Por su parte Iván Márquez en la Habana, con 1660 combatientes nunca se posesionó como senador, desertó en 2019 y reapareció en un video anunciando la nueva revolución armada.

El abogado Gabriel Bustamante, actualmente es el subdirector de la Unidad de restitución del Ministerio de Agricultura, en cuya cabeza está el líder indígena Polivio Rosales, pero viene de trabajar durante muchos años con víctimas y a su vez fue el secretario general del Ministerio de salud con Carolina Corcho, en el arranque del gobierno. Es abogado conocedor de la legislación nacional e internacional en temas de negociación de paz.

Delegación del Gobierno nacional viajando hacia Caracas, Venezuela, ciudad donde se llevará a cabo la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo autodenominado Segunda Marquetalia

La antropóloga de la Nacional, Maria Camila Moeno es la directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, una organización internacional, que apoyó el Proceso de paz con las Farc y a la JEP en la implementación del modelo de justicia para los ex combatientes. En el grupo está también otro abogado, el ex ministro de justicia y ex senador, el veterano político nariñense Parmenio Cuellar.

La especial situación de la Nueva Marquetalia de haber firmado el Proceso de paz como combatientes de las Farc, y en el caso de Márquez de haber sido el jefe de la negociación de un Acuerdo que firmaron e incumplieron, para volver a empuñar las armas, le da una difícil connotación jurídica a esta negociación, en la que estos expertos, junto con Novoa pueden encontrar salidas jurídicas que acompañe la negociación política.

Junto a ellos está también otra defensora del proceso de paz y su implementación: Gloria Arias Nieto quien forma parte del movimiento de Sociedad civil Defendamos La Paz. Está también el ex militar Jaime Joaquin Ariza.

Ivan Márquez apareció con un puñado de excombatientes de peso entre quienes se encontraban Santrich -llave de Márquez- y el Paisa a comienzos del 2019 en un video en el que presentaba la Nueva Marquetalia.

Esta comisión tiene una figura novedosa y es la de asesor sin responsabilidad de negociador, como es Tulio Gomez el dueño del America de Cali y de los supermercados La Montaña con mucho peso en el Suroccidente donde operaba el Bloque Occidental comandado por Pablo Catatumbo y del cual Walter Mendoza, ahora mano derecha de Márquez en la negociación, era jefe militar.

El arranque de estas negociaciones será en Caracas, donde lleva meses Ivan Márquez recuperándose de un atentado del que sobrevivió pero salió mal herido. Son varios de sus comandantes los que no corrieron con la misma suerte en estos casi 5 años de existencia de la Nueva Marquetalia que, según inteligencia militar, cuenta con 1660 hombres armados.

