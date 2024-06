Ahorro voluntario del FNA, la llave para abrirle la puerta a su casa propia

.Publicidad.

El AVC (Ahorro Voluntario Contractual) o ahorro voluntario del FNA permite que colombianos que trabajan en la informalidad, que sean emprendedores o que no tengan cesantías, puedan acceder a un crédito hipotecario y cumplir así la meta de tener casa propia, dejando en evidencia que con el Fondo Nacional del Ahorro sólo hace falta tener ganas de ahorrar y buenos hábitos para ser propietario.

Con el AVC el FNA no sólo abre la puerta de su vivienda a los colombianos que no cuentan con cesantías, sino que expone la naturaleza social de la entidad y su misión de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de millones familias en las diferentes regiones del país, buscando además contribuir al cumplimiento del objetivo del Plan Nacional del Desarrollo de reducir el déficit habitacional al 26%, según informó la entidad.

..Publicidad..

Ahora, aprendamos un poco más del ahorro voluntario, de su alcance en el FNA y de sus beneficios:

¿Cuál es la función del ahorro voluntario en el FNA?

El ahorro voluntario en el FNA proporciona una opción a los colombianos independientes y aquellos que trabajan en la informalidad, permitiéndoles acceder a créditos para vivienda con las mejores tasas de interés en el mercado, independientemente de si tienen o no cesantías.

¿Cuánto debo ahorrar con el AVC para solicitar mi crédito?

Para solicitar un crédito, deberás tener ahorrado como mínimo 1.2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), es decir un millón 560 mil pesos para 2024, o lo equivalente a tus ingresos de un mes.

Una vez que hayas alcanzado este monto de ahorro y cumplas con los requisitos, podrás solicitar tu préstamo hipotecario.

¿A qué productos FNA puedo acceder con el AVC?

Un AVC permite a los ahorradores acceder a todas las opciones de financiamiento de vivienda que el FNA tiene para las familias colombianas y que son para financiar compra de vivienda nueva o usada, mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, leasing habitacional y compra de cartera.

Tasas Preferenciales UVR +0% y UVR +4%

Las tasas preferenciales UVR +0% y UVR +4% son líneas especiales de financiación diseñadas para que familias colombianas con ingresos que no superen los 2 SMMLV puedan, a través de un ahorro voluntario con el FNA, acceder a créditos para compra de Vivienda de Interés Prioritario y de Vivienda de Interés Social.

¿Cuáles otros beneficios tengo con el AVC?

Con tu AVC no tendrás cobros administrativos, el ahorro te representará intereses del 2% efectivo anual, no habrá cobros por retiro y no debes pagar cuota de manejo.

AVC Plus

Como si fuera poco, el FNA tiene una modalidad de ahorro voluntario a la que aplicas si eres dependiente, pensionado, independiente bancarizado y declaras renta o tienes un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión; así como si eres asociado a cooperativas de trabajo o a convenios con entidades públicas o privadas suscritos con el FNA.

El Ahorro Voluntario en Condiciones Especiales o AVC Plus, te permite realizar el pago de tu ahorro voluntario en los periodos que elijas en un tiempo de duración de entre 9 y 12 meses; sin embargo, podrás solicitar tu crédito tan pronto como completes el monto que acordaste ahorrar.

*Ad - Contenido patrocinado.