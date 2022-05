Dos libros que hablan directamente: sobre el amor marica y de un cuerpo negro como resistencia

Por: Sam Simanca |

mayo 16, 2022

Mis estimados lectores, hace un año llegaron a la madriguera dos libros que hasta ahora (en este preciso momento en que lees estas líneas) me atrevo a reseñar. Y sí, estuvieron un largo tiempo en la estantería, a pesar de que los había leído unas semanas después de que llegaran.

Llegaron a mitad de marzo del 2021 (si no recuerdo mal), ya saben ustedes que el año pasado no fue el mejor: no pude entrar a la universidad a la primera y faltando cuatro meses para despedir el año viejo, estuve en UCI por lo que se creía y era dengue hemorrágico.

En ese tiempo estos libros me acompañaron, en especial Alas para lanzarme de un puente y volar que me enseñó que el amor marica es posible (y hasta mágico) en estas ciudades de humo y carnaval.

Los libros fueron enviados por Editorial Escarabajo, una casa editora independiente que apuesta por las nuevas voces de la (no) literatura nacional que escriben despacito y bien. O bueno, en gran medida lo hacen bien.

Alas para lanzarme de un puente y volar

Este libro se compone por un compilado de diez cuentos que hablan del amor homosexual; son historias comunes, con una narración fresca y de sencillez bárbara. Algunas hablan de amor entre guerrilleros, otras de incesto o de polvos carnavaleros de los que nunca se olvidan.

Las historias que narra César Mora Moreau son para leer en la habitación, sin ruidos y con jugo de patilla al lado. Puede que tal vez no sean aventuras o vivencias de una complejidad narrativa, pero me hablaron de un ambiente donde puede amarse con libertad… sin secretos.

“(…) En público fingíamos no conocernos, pero cuando estábamos solos sus besos me pedían disculpas y ya no sentía rabia por las veces que sus amigos se burlaban de mí, y él no me defendía.

“Estamos condenados a amarnos a oscuras”, me dijo alguna vez mi amigo, besándome los parpados y agarrándome la mano”.

(A OSCURAS, pág. 40 – fragmento)

Por cierto, al final cada cuento tiene una ilustración, y puede que explícitas… lo dejo a tu juicio. En Instagram dejaré algunas fotos.

Un cuerpo negro/ a black body

Nunca había leído a Lubi Prates (autora del libro). Sin embargo, después de percibir la fuerza de su discurso como de pájaros en la avenida me quedo con parte de sus versos.

Este libro es un poemario que habla sobre lo difícil que es reconocerse en un cuerpo negro cuando el clasismo y racismo social te aplastan desde que naces en el Brasil; la autora, habla desde su yo que busca el encuentro consigo misma y establece una charla cara a cara con la realidad de lo que representa tener oscura la piel o de que un policía te mate por creer que eres un maldito ladrón.

mi nombre y mi lengua

mis documentos y

mi dirección

mi turbante y

mis rezos

mi memoria de

comidas y tambores

las olvidé en el navío

que me cruzó

por el Atlántico.

Un cuerpo negro es edición bilingüe (español/inglés), no tiene elementos destacables en la portada, pero sí en los interiores con las ilustraciones de una ciudad a oscuras que dan un toque de conjetura a la obra.