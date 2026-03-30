Dos colombianos lideran el ranking de streamers en Latinoamérica, en el que también está la presidenta de México

Westcol, con 57 millones de horas vistas y MrStiven, con 48, son los que encabezan el listado latino, lo que también les representa montones de dólares

Un ranking de Streams Charts ubicó a los diez streamers con más horas de reproducción en Latinoamérica y concluyó que dos colombianos concentran el mayor volumen de audiencia en toda la región.

El siempre polémico Westcol lidera con más de 57 millones de horas vistas, seguido por MrStivenTC con cerca de 48 millones. En la lista también aparecen creadores de países como Perú, Argentina y México, además de dos figuras atípicas: una presidenta que transmite sus alocuciones en vivo y un sacerdote que reúne audiencias con misas digitales.

Westcol: transmisiones masivas, política y controversias personales

Detrás de la figura de Westcol está Luis Fernando Villa Álvarez, nacido en Medellín en 2001 y quien empezó a crear contenido en YouTube alrededor de 2015. Con el tiempo migró a Twitch, donde consolidó su comunidad, y posteriormente dio el salto a Kick, plataforma en la que reúne más de tres millones de seguidores.

Su contenido mezcla videojuegos, contenido con la audiencia y transmisiones en tiempo real con invitados. Ese formato, y el lenguaje coloquial que usa, lo llevó a convertirse en uno de los nombres más visibles del streaming en Colombia y Latinoamérica.

Uno de los episodios que marcó su alcance reciente fue la entrevista en vivo con el presidente Gustavo Petro, realizada el 26 de marzo. La transmisión, que duró casi dos horas, superó el millón de visualizaciones y generó una ola de reacciones a favor y en contra en las redes sociales. El propio presidente destacó el espacio como una oportunidad para conectar con jóvenes, mientras que en redes se leyeron mensajes que iban desde el respaldo hasta la crítica directa al formato y al perfil del streamer.

Westcol también ha construido su marca alrededor de eventos de gran formato. Es uno de los impulsores de ‘Stream Fighters’, combates de boxeo entre creadores de contenido en los que han participado figuras como Andrea Valdiri y Yina Calderón, que han logrado romper récords de audiencia en internet y atraer cifras comparables a las de las transmisiones de grandes eventos deportivos.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. Una de las más comentadas fue la exhibición que hizo de su infidelidad contra su expareja Aída Victoria Merlano, hija de la exrepresentante conservadora y del clan Gerlein Aida Merlano, en un episodio que se volvió tendencia y alimentó su exposición mediática.

A pesar de ello, su crecimiento se ha mantenido. Se consolidó como una figura capaz de mezclar entretenimiento, influencia digital y negocio, con proyectos en música como ‘W Sound’ y presencia constante en tendencias digitales.

MrStiven: entre el crecimiento digital y los líos judiciales

Stiven Tangarife Caicedo, conocido como MrStivenTC, ha construido su lugar en el streaming con una estrategia distinta: constancia y cercanía. Sus transmisiones frecuentes le han permitido alcanzar cerca de 48 millones de horas vistas en 2025, ubicándolo como el segundo creador más visto en la región.

Sin embargo, su nombre ha estado recientemente en el centro de la polémica por un video grabado en Las Palmas, en Medellín. En las imágenes se le observa en medio de una persecución en motocicleta y exhibiendo un arma, lo que generó un llamado público a las autoridades para investigar un posible porte ilegal.

El caso tomó fuerza cuando el concejal de Medellín, Andrés Tobón, pidió acciones legales, señalando la gravedad del hecho. Frente a esto, el creador respondió en su cuenta de X, donde aseguró que todo ocurrió en medio de una agresión que duró más de 20 minutos, en la que intentaron tumbarlo de la moto mientras estaba acompañado por su pareja y con un equipo de producción valorado en 45 mil dólares.

No es el único antecedente. En 2025 también protagonizó un accidente mientras realizaba maniobras peligrosas para contenido, lo que derivó en un proceso para suspender su licencia de conducción. Hasta ahora no se ha informado públicamente el resultado de ese trámite.

Además, ha tenido enfrentamientos públicos con figuras como el propio Westcol y el cantante Blessd, en una serie de cruces digitales que han escalado entre indirectas, videos y declaraciones.

Pese a estos episodios, sus números se mantienen. Su modelo de transmisiones largas y frecuentes le permite sostener audiencias constantes, lo que se traduce en un alto volumen de horas vistas acumuladas durante el año.

Los otros nombres del ranking de streamers

Más allá del dominio colombiano, el ranking muestra perfiles de streamers con enfoques distintos. ElZeein, desde Perú, ha crecido con transmisiones centradas en videojuegos e interacción directa, superando los 40 millones de horas vistas. En Argentina, DaVooxeNeize encontró en el fútbol un eje de contenido constante, con reacciones en vivo a partidos y análisis que le han permitido acumular más de 36 millones.

Desde el Caribe, RDJavi combina entretenimiento, automóviles y dinámicas cotidianas, sumando más de 31 millones de horas, mientras que en México, ElAbrahaham ha logrado posicionarse con contenido enfocado en videojuegos populares, alcanzando los 27 millones.

En los últimos lugares del top aparecen ElSpreen y ElGlogloking, quienes han impulsado su crecimiento a través de colaboraciones y transmisiones interactivas. A ese grupo se suman los dos perfiles atípicos del ranking: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que mantiene transmisiones institucionales en plataformas digitales y el Padre José Arturo López, un sacerdote mexicano que consolidó audiencias con misas virtuales desde la pandemia, ambos ejemplos de cómo el streaming amplió su alcance más allá del entretenimiento.

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