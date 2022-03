¿Dónde quedó el voto en blanco, que debiera ser protagonista?

Esta campaña parece la "rebelión de las ratas" y yo no me explico cómo el voto en blanco está de tercero en las encuestas, cuando debía ser el campeón

He decidido que a Fico Gutiérrez no le doy mi voto ni siquiera sabiendo que se van a "subir" a gobernar dos Petros con una extensión de herederos hasta el año 2100.

Hace unos días pensaba que, si Petro quedaba en segunda vuelta, votaría por su contradictor sin dudarlo por un minuto. Pero es que poder apreciar con detenimiento al cuentachistes de Fico, su baja estatura intelectual, esas propuestas suyas, para el contexto actual, que no son otras que las del mismo Uribe Vélez de 2002 ("Seguridad Democrática") y, sobre todo, sus vínculos con el desacreditado partido del citado expresidente en el que están la Cabal, José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño y su Hora de la Verdad, entre otros personajes de muy inquietante estampa que no quiero mencionar para evitar la mala suerte; me alejan de cualquier simpatía por el "mechudo" y "esteroidizado" exalcalde de Medellín, que parece más un jugador argentino de los años 70 del siglo pasado, que un candidato para la que debía ser la honrosa presidencia de la República, convertida, con el correr del tiempo, en el foco, no el Fico, de infección política de un corrompido Congreso como el que nos esclaviza.

¡Colombia merece respeto! Y lo único, en realidad, que estoy viendo en esta campaña presidencial, es un combo de candidatos, unos más prouribistas que otros, en contra del presidenciable de esa lujosa nómina del Pacto Histórico en la que son jefes ya, Roy Barreras, Armando Benedetti y la futura extraditada Piedad Córdoba exsocia de Alex Saad el testaferro de Maduro....

Y eso que está en remojo para ingresar al Pacto Histórico, el hombre de Pereira, el ungido por los Galán, ese que dijo, a principios de los 90 del siglo pasado, que había que desarancelizar y lo mejor era firmar un TLC con los Estados Unidos, con el que terminó poniéndonos a importar todos los productos con los que se prepara la bandeja paisa. ¡César Gaviria Trujillo es el que va a asesorar a Petro para concretar su propuesta de industrializar el agro colombiano y a arancelizar la industria de los textiles y el cuero!

Esta campaña parece la "rebelión de las ratas" y yo no me explico cómo el voto en blanco está de tercero en las encuestas, cuando debía ser el campeón.