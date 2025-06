Dónde encuentra uno de los mejores cocidos boyacenses de Bogotá; le añaden mucho queso

.Publicidad.

El cocido boyacense es uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional de Boyacá, una región andina de Colombia conocida por su herencia cultural y agrícola. Este plato, abundante y lleno de sabor, combina ingredientes como papas de distintas variedades, mazorca, arvejas, habas, cubios, longaniza, costilla de cerdo y, en algunas versiones, rellena o garbanzo, creando una mezcla reconfortante que refleja la riqueza de la tierra boyacense. Servido típicamente en celebraciones o almuerzos dominicales.

Pero hoy le contamos dónde encuentra uno de los mejores cocidos boyacenses de Bogotá.

Aunque el cocido boyacense tiene sus raíces en los pueblos y campos de Boyacá, su popularidad ha traspasado fronteras y ha llegado a Bogotá, donde se puede encontrar en algunos restaurantes especializados en cocina típica colombiana. Sin embargo, solo uno de estos lugares ofrece una versión única que incluye queso, un giro que resalta aún más el valor de los productos lácteos de la región. Este toque adicional no solo enriquece el sabor del plato, sino que también resalta el ingenio culinario que mantiene viva y vigente la tradición gastronómica boyacense, aunque muchos no están de acuerdo.

¿Cuál es uno de los mejores cocidos boyacenses de Bogotá?

Fueron los creadores de contenido gastronómico de ‘holafood__’ quienes tomaron la decisión de ir a probar un cocido boyacense con queso y quedaron sorprendidos. Ellos aseguran que aunque es polémico, no está mal, de hecho no le quita ni le pone y combina bien con los sabores en general. Se trata de un lugar llamado La Cabaña de Álvaro, ubicado en la Av. Ciudad de Cali #8-20. Pero eso no es lo único que encuentra, también recomendaron el guiso de pata, la sobrebarriga sudada, la bandeja paisa, entre otros platos. Destacando además que son muy generosos con las porciones.

