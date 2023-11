Buscar tallas plus size es bastante complicado y aún más de ropa en tendencia y para todos los gustos, pero esta marca lo facilita

Estar a la moda y seguir las tendencias es muy fácil para aquellas personas que encajan con los cuerpos estandarizados de esta industria o que se acercan medianamente. Pero nadie tiene en cuenta a las personas de tallas grandes y extragrandes, por ende les es muy difícil conseguir ropa acorde a sus gustos y en sus tallas. Una creadora de contenido reveló una joya para conseguir tallas grandes y extragrandes en Bogotá.

A través de Tik Tok ‘Dani Estupinnag’ enseñó un lugar ubicado en el centro de Bogotá, en la zona de San Victorino. El nombre de la marca es Pink Plus Size y como su nombre lo indica se especializan en tallas desde la XL hasta la XXXXL. No solo se menciona que los precios son muy baratos como todos los de la zona, si no que hay diseños que se ven en tiendas de moda comunes. Ropa en tendencia para este tipo de tallas.

Su ubicación exacta es la Av Jiménez con carrera 10, en el centro comercial Neoscentro local 114. Su dueña es Juliana Gomez, una bella mujer que modela los diseños de su marca orgullosa y se inspiró en su experiencia para facilitarle la vida a mujeres de tallas grandes. Quienes también quieren vestirse con estilo sin importar el tamaño de la prenda.

@daniestupinang ¿Donde encuentro una marca talla plus? Aqui te dejo esta que encontre en San Victorino 🤩❤️ ♬ Makeba - Jain

