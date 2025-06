Don Tulio y la octogenaria

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hoy cumple 80 años de fundada la Universidad del Valle donde me eduqué, donde fui profesor y después Honoris Causa. Pocos deben recordar que la burguesía feudal vallecaucana había impedido, hasta 1945, que la universidad tuviese de Cali. Desde comienzos del siglo XIX estaban funcionando en provincia la Universidad del Cauca y la Universidad de Antioquia. De ella y de las tradicionalistas y coloniales universidades bogotanas habían salido hasta entonces los presidentes de Colombia y la clase dominante de la pirámide social de la nación.

En el Valle, educarse era un delito para los dueños de las grandes haciendas que el censo de Carlos III había cifrado en menos de 90 predios. La persistencia de la esclavitud y la marca siempre hiriente del racismo conque se fogoneaban esos riquitos, partía de la base de que solo se podía dominar a la plebe si se le impedía educarse. Muchos de esos criterios aún subsisten y han generado los estallidos sociales regionales que ya empiezan a ser clasificados.

..Publicidad..

Aquel esfuerzo llega a los 80 años vestida con entusiasmo y cargada de tantas esperanzas como las tuvo en 1945

...Publicidad...

En 1945, cuando estaba naciendo, don Tulio Ramírez, un profesor de bachillerato de tiempo completo, que creía en las bondades de la educación superior, se le midió a la aventura y arrancó con lo que poco después sería la Universidad del Valle. Le conocí 20 años después de aquel acto heroico, cuando yo era estudiante de Letras y él, con su humildad a borbotones había aceptado ser Decano de Bienestar Universitario porque no solo no tenía el curriculum doctoral que exigían los gringos de la Rockefeller que la patrocinaban, sino porque era consciente que con vigilar desde dentro el avance de su fruto, estaba cumpliendo con su deber. Su secretaria perpetua, la inolvidable Elba Leonor Ortiz Casas, me patrocinó una y decenas de charlas con don Tulio para aprender sobre los saltos y sobresaltos de la Universidad del Valle. Cada vez me sentí más orgulloso de oírle. Tanto como me percibo hoy comprobando que aquel esfuerzo llega a los 80 años vestida con entusiasmo y cargada de tantas esperanzas como las tuvo en 1945.