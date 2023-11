¿Don Evaristo si existió? El tío Lucho reveló la verdad sobre este personaje de la novela de Rigo

.Publicidad.

La novela de Rigo se ha caracterizado por ser una producción llena de personajes únicos y muy graciosos. Aunque algunos de ellos han llamado la atención de muchos, pues el público se pregunta si todos son reales. Y esta es una conversación que ha circulado en varios medios y en redes sociales. Por ejemplo, mucho se ha hablado acerca de Don Evaristo Rendón, personaje interpretado por Julián Arango. Según se ha sabido, este personaje es pura ficción, creado a raíz de otras muchas personas que no querían al ciclista. Pero ahora, el tío Lucho, familiar de Rigoberto, reveló la verdad detrás de este peculiar personaje de la producción del canal RCN.

La verdad detrás de Don Evaristo de la novela de Rigo, personaje de Julián Arango

Fue el mismo Julián Arango quien semanas atrás confesó que Don Evaristo Rendón no había existido. Todos creyeron que en efecto, esto era así. Y es que muchos se preguntaban ¿cómo puede existir un personaje tan malo? Pero ahora, ha surgido otra versión respecto a este personaje de la novela de Rigo y que ha causado mucha sorpresa. Al parecer este peculiar personaje, sí habría existido, aunque no como todos los espectadores han imaginado. El encargado de revelar este dato fue el mismísimo tío Lucho, quien ahora dejó muy claro la verdad sobre este personaje.

Según contó el familiar del ciclista de Urrao, Don Evaristo Rendón si existió en la vida de la familia Urán. Sin embargo, está lejos de parecerse al personaje que se ve en la novela de Rigo y que interpreta Julián Arango. El nombre de este señor era José Arroyave, y era la persona que les prestó la casa en Urrao. Sin embargo, no es tan malo como el del canal RCN. Y es que, en ocasiones el hombre no les cobraba los interés en algunos meses, pues entendía que no había forma de pagar. Así que, aunque sí existió este villano de la producción, en la vida real era muy diferente a como se vio en la televisión.

