Así engañaron a Robinson Díaz con un premio en República Dominicana

No es un secreto que Robinson Díaz es una de las grandes estrellas de la actuación en Colombia. Su papel como Don Rigoberto Urán en la novela de Rigo, demuestra el talento del paisa. Y es que, han sido años en los que este hombre destacó y se convirtió en un referente del país. Sin embargo, para llegar a este punto, el actor tuvo que trabajar arduamente para llegar al reconocimiento del que goza hoy en día. Esto significó vivir todo tipo de experiencias con el paso de los años. Desde situaciones buenas hasta aquellas que nadie quiere vivir. Justamente, el paisa recordó un incidente que vivió años atrás en otro país.

El incidente que vivió Robinson Díaz, actor de la novela de Rigo, con unos premios

A lo largo de su carrera, el actor de la novela de Rigo, ha sido ganador de diferentes reconocimientos. Desde Premios Simón Bolívar hasta Premios India Catalina. El paisa ha logrado grandes conquistas y reconocimientos por sus impresionantes actuaciones. Sin embargo, esto no siempre fue así, e incluso el hombre tuvo que pasar malos momentos con algunas nominaciones. Recientemente, en la conocida dinámica Momentos que me mantienen humilde, el actor contó una historia poco conocida. Todo habría ocurrido cuando Robinson Díaz grabó una película en República Dominicana.

Tras haber pasado varios meses, al hombre le llegó una invitación muy llamativa. Por este filme, al hombre lo habían nominado para un premio. Pero esto no era lo mejor del caso. A Robinson Díaz le aseguraron que él había sido ganador de este galardón. En efecto esto emocionó al paisa que según cuenta él "se dejó endulzar el oído". Sin embargo, lo que parecía tener un buen desenlace, no terminó así. Al llegar al evento, el supuesto premio que iba a recibir el actor de la novela de Rigo, no fue destinado para él. Durante la premiación, este galardón terminó siendo para otro de los asistentes a este ceremonía.

Finalmente, esto terminó siendo una gran experiencia para Robinson Díaz. No porque no haya recibido el premio, sino porque aprendió a que no es bueno dejarse endulzar el oído. Sin embargo, años después tuvo la revancha, recibiendo varios premios y gran reconocimiento en el país.

