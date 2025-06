Domenica, la empresa que está detrás de los buzos que venden Juan Valdez, Adidas, Rigo y muchos más

.Publicidad.

Hay emprendimientos que nacen de un golpe de suerte. Otros, de una necesidad. Y después están los que surgen por instinto, con eso que no se aprende en la academia, pero que a veces despierta en medio de la nada. Llevándolo a crear para marcas de gran prestigio nacional e internacional. Dando inicio a Domenica, una marca colombiana que es un completo éxito y ha ganado tanto reputación como empresa, así como marca blanca.

Ese fue justamente el giro inesperado en la historia de Domenica, la marca que María Paula Ramón y María Carolina Gutiérrez crearon oficialmente en 2019, pero que empezó un par de años antes, cuando eran apenas dos amigas jugando a ser diseñadoras. Notando que había un hueco en el mercado del merchandising. Un vacío entre la camiseta blanca con logo insípido y la ropa simple que crean las entidades cooperativas o empresas.

María Paula Ramón y María Carolina Gutiérrez

Mientras muchos veían una camiseta como un soporte de estampado, ellas vieron un lienzo narrativo. Así nació Domenica by You, la línea que hoy las ha llevado a colaborar con nombres que pesan: Juan Valdez, Estéreo Picnic, Hojas, Home Burgers, e incluso Adidas. Cada colección, más que una línea de producción, es una historia contada en tela, bordado y etiqueta.

Porque si algo define el modelo de negocio de Doménica es que no fabrican ropa, fabrican relatos. “Vimos que era todo muy básico, sin historia. Nosotras queríamos hacer algo bien hecho, que contara algo”, dice María Carolina a Forbes. Y esa diferencia, en un sector que suele funcionar en piloto automático, les ha permitido no solo facturar cifras bastante grandes, en 2021 ya sumaban $1.200 millones. Además de consolidar una marca que cada año crece a doble dígito, en un país donde crecer ya es, de por sí, bastante complicado.

Pero más allá de las cifras, Domenica es uno de esos casos que incomodan a los expertos del mundo corporativo, porque no tenían un gran plan detrás, ni asesorías de banca de inversión. Lo suyo ha sido empírico sin olvidar la disciplina, incluso, han convertido errores en procesos transformándolos en sistemas de trabajo.

Hoy, para cumplirle a las grandes marcas, crearon desde cero sus propias fichas técnicas, protocolos de calidad, cronogramas de facturación y hasta normas de seguridad industrial. “Nosotras no sabíamos nada de esto. Aprendimos equivocándonos. Cada error nos obligó a crear procesos”, dice María Paula con mucha honestidad en una entrevista.

Las grandes marcas con las que ha trabajado Domenica

Entre sus colaboraciones más recordadas está la alianza con Juan Valdez, bajo el sello “Naturalmente colombiano”, que no solo fue un éxito comercial, sino un manifiesto de producción 100% nacional, desde la tela hasta el oso cafetero estampado. Les costó incluso repetir una producción completa por un detalle de diseño. Pero en su lógica, el margen de error no existe si la historia queda mal contada.

Sin embargo, no todo lo que producen sale con el logo Doménica. La otra mitad, menos vistosa, pero financieramente crucial, ocurre tras bambalinas bajo el modelo de marca blanca. Empresas grandes los contratan para fabricar el merch corporativo que jamás llevará su nombre: uniformes, productos de lanzamiento, kits internos. "Eso es lo que paga las cuentas", dicen entre risas. Son esos contratos discretos los que mantienen la maquinaria andando mientras las colaboraciones visibles les dan la proyección de marca.

En los últimos meses, sorprendentemente, han empezado a producir merchandising para clubes de estudiantes latinos en universidades como Harvard, NYU y Columbia. Y ahí también encontraron su propia lección de mercado: “Creíamos que ese mercado ya estaba copado, pero no. Fue una señal de que sí hay espacio. Allá los materiales son peores y mucho más caros", dice María Paula.

Ahora el horizonte es claro, buscan consolidar su presencia en Colombia, abrir tiendas físicas y posicionarse como “el hoodie que todo el mundo quiere tener”. No buscan escalar por volumen, sino por impacto. La obsesión no es vender más, sino vender mejor. Domenica entendió algo esencial: las personas no compran ropa, compran relatos.

