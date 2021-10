Distancia entre las hermanas Pizarro tensiona la cúpula del Pacto Histórico

.Publicidad.

El sábado pasado, Gustavo Petro se tomó la Plaza de Lourdes para convocar las juventudes. En tarima, Petro estuvo acompañado de David Racero, Roy Barrera y María José Pizarro, pero brilló la ausencia en el escenario del senador Gustavo Bolívar, quien se encontraba en Barranquilla y el Atlántico y el pasado 5 de octubre anunció públicamente que había tenido que salir del país por constantes amenazas contra su vida.

Sin embargo, además de esta situación, se suman los continuos roces de Bolívar con María José Pizarro al interior del Pacto Histórico. Ambos emprendieron una batalla por ser la cabeza de la lista al senado. Fuentes cercanas a los congresistas aseguran que "no se pueden ni ver". Bolívar ha criticado públicamente a la representante a quien tildó de ventajosa por hacer campaña en marzo de este año, con sueldo y carros del Estado. Además, Bolívar cree que detrás de la denuncia de Bruno Díaz en su contra estuvo María José Pizarro.

La partida de cobijas entre Bolívar y Pizarro fueron el escenario perfecto para que el senador de la Colombia Humana se acercara a María del Mar Pizarro, media hermana de María José, quien en el aniversario 31 del asesinato de Carlos Pizarro anunció que aspiraría por ser la cabeza de lista de la Cámara del Pacto Histórico para Bogotá, siendo prácticamente el reemplazo de su hermana.

No es un secreto que María del Mar y María José no tienen una relación cercana. En el 2016, cuando se lanzó el documental de María José, Hija de la guerra, este no menciona ni hace alusión a su hermana. Bolívar sacó provecho de la distancia entre hermanas para entrevistar en su canal el rostro emergente del Pacto, María del Mar. Esta cercanía entre Bolívar y María del Mar está tensionando aún más las relaciones entre Bolívar y el Pacto Histórico.

