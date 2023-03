"DIMinutas": Las burlas a la hincha de Medellín que se levantó la camiseta e ilusionó a más de uno

.Publicidad.

En el partido correspondiente a la fecha 9 de la liga Betplay, Independiente Medellín recibió a Jaguares de Córdoba en el Estadio Atanasio Girardot. El poderoso de la montaña buscaba la victoria que lo acercase muchísimo más al grupo de los 8; y después de los 90 minutos logró quedarse con lo tres puntos gracias al gol de Ever Valencia. Ahora bien, quien resultó protagonista del encuentro no fue el delantero, sino una hincha del Medellín que no tuvo pena y se levantó la camiseta como lo hicieron varias mujeres en el mundial de Catar.

El momento sucedió cuando la mujer se dio cuenta que estaba siendo ponchada por las cámaras de Win Sports. En ese momento, mientras sus amigas sonreían a la cámara, ella, sin miedo, se puso de pie y se levantó la camiseta dejando al descubierto su brasier. Las cámaras del canal de los Ardila Lulle cambiaron inmediatamente las imágenes; pero en la redes sociales la situación se hizo viral en contados minutos.

Ahora bien, a la hincha del Medellín le pudieron haber llovido críticas o halagos; pero lo que le llovieron fue burlas a través de Twitter. Para la mayoría de seguidores de la liga Betplay, los atributos de la joven no fueron los esperados.

Esta como peligroso el atanasio, ya no solo roban en la cancha... — Familia Matecaña ⭐️ (@LosMatecanas) March 20, 2023

Igual de "grandes" que su equipo. — Abogado Comercial (@Kv_abogado95) March 20, 2023

Tienen la misma grandeza del Medellin — CARLOS LIZARC (@CarlosLizarc) March 20, 2023

DIMinutas, jajjajajajja — Omar Alonso Salazar (@OmarAlonsosalsa) March 21, 2023