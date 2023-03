El delantero no ha tenido buenas actuaciones en sus primeros compromisos con el equipo leopardo y los hinchas culpan a su estado físico. Teo pidió respeto

A inicios del 2023, Teófilo Gutiérrez llegó como el gran fichaje del Atlético Bucaramanga para pelear por la liga Betplay. El delantero venía de un Deportivo Cali en el que había logrado alzar la copa en el finalización 2021; pero en donde también había tenido un 2022 para el olvido; y buscando un equipo que quisiera tenerlo en la plantilla, encontró en el equipo leopardo su gran salvavidas.

Ahora bien, parece que pasados unos meses Teófilo Gutiérrez no ha logrado acoplarse al estilo de juego del equipo; y con cuatro partidos disputados y mas de 200 minutos en cancha, el jugador no ha logrado ser decisivo y no ha marcado ni un solo gol en el equipo en la liga Betplay. La hinchada del Bucaramanga ya empieza a reprochárselo, y en uno de los últimos entrenamientos le insinuaron el por qué su rendimiento está siendo tan bajo.

Según se pudo saber, el gerente del club le dio aval a la barra Fortaleza Leoparda Sur para ingresar a la cancha y saludar a los jugadores durante el entrenamiento. En ese momento, uno de los fanáticos le hizo un señalamiento a Teófilo Gutiérrez, específicamente sobre su físico. El hincha le dijo que estaba gordo, a lo que el delantero reaccionó y pidió respeto.

Según explicó el presidente Jaime Elías Quintero, "la barra pidió permiso para hablar con los jugadores, se bajaron a saludar y uno le hizo un señalamiento personal a Teófilo Gutiérrez, le dijo que estaba gordo". — @garlemosconaleja®️ (@GarlemosAleja) March 18, 2023

No es las primera vez que al jugador barranquillero se le cuestiona su apariencia física. Cuando estuvo en su ultima aventura en el Junior de Barranquilla varios hinchas también lo molestaban por estar "pasado de kilos" y aseguraban que esa era la razón de su bajo rendimiento.