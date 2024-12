La nueva forma de estudiar en el Valle del Cauca que está cambiando vidas

.Publicidad.

Con un cambio significativo en su vida, Juan Esteban Salazar, vive el sueño de convertirse en profesional en ingeniería informática, gracias al Campus Digital Educativo, DigiCampus, de la Gobernación del Valle del Cauca.

Este joven vallecaucano de 23 años, padre de familia, hace parte de las 1.200 historias de transformación que genera la revolución educativa en la región con un programa que combina la educación híbrida, presencial y virtual para llevar oportunidades de formación superior hasta la casa de jóvenes de zonas rurales y urbanas, marcando un hito en el acceso a la educación superior.

“Tuve que esperar seis años para poder estudiar por diferentes problemas económicos y cuando vi esta oportunidad en las redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca, aproveché, me inscribí y aunque lo dudé mucho, tiempo después me llegó un correo señalando que era uno de los beneficiarios de DigiCampus y no lo podía creer. De verdad, ha sido un proceso muy amigable e incluso, en mi grupo hay personas de todas las edades, personas que están aprovechando la oportunidad, que pensaron que ya no podían estudiar por su edad o condición, y hoy en día, gracias al apoyo de DigiCampus, lo están haciendo posible”, señaló el beneficiario.

Con incentivos económicos de hasta el 100% en la matrícula, DigiCampus busca garantizar el acceso a la educación superior a jóvenes que han enfrentado limitaciones económicas. Hasta ahora, 1.200 estudiantes están matriculados de manera gratuita, y en una nueva convocatoria 500 bachilleres graduados en 2024 tendrán la posibilidad de iniciar su camino profesional en alguno de los 41 programas ofrecidos por seis instituciones educativas del departamento.

“Estamos transformando la educación en el Valle del Cauca y generando un modelo para Colombia. Esta no es una educación a distancia; es interactiva e inclusiva, diseñada para reducir las enormes brechas entre el sector rural y urbano”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien liderada el programa.

El modelo DigiCampus no solo fomenta la competitividad y el desarrollo regional, sino que también promueve la colaboración entre universidades públicas y privadas. Según Luis H. Pérez, director de DigiCampus, esta iniciativa es una herramienta poderosa para construir talento humano que impulse el progreso del departamento.

Además, DigiCampus ha sido un cambio de vida para muchos estudiantes como María José Gutiérrez, una joven palmirana de 17 años que hoy cursa Publicidad de Medios Digitales gracias al incentivo del 100% en su matrícula. “Es un sueño hecho realidad. Gracias a esta oportunidad puedo formarme y construir un mejor futuro para mi familia y mi país”, expresó emocionada.

DigiCampus es más que un programa educativo, es un vehículo de transformación social que acerca la educación superior a las comunidades más vulnerables del Valle del Cauca. Con cada convocatoria esta estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca, fortalece su compromiso con el desarrollo del talento local y la reducción de desigualdades, mostrando que la educación digital es el camino hacia un futuro más inclusivo y competitivo.

Conoce cómo DigiCampus está transformando la vida de los vallecaucanos: