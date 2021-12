Diego Trujillo: el actor que no se conformó con su minuto de fama en Los Reyes de RCN

.Publicidad.

A sus 61 años, Diego Ignacio Trujillo no pierde vigencia. Más de diez años de carrera actoral llevaba el bogotano cuando realizó uno de sus más recordados papeles para RCN, eral el 2005 y los televidentes amaban a una de las primeras parejas LGBTIQ+ que se atrevía a mostrar la televisión nacional: Emilio Iriarte se enamoraba de Laisa, una mujer trans. Aunque los canales y los mismos colombianos trataron de encasillarlo, Diego Trujillo demostró que era mucho más que un “Ah bestia”.

Sus demás talentos y profesiones hablaron por sí solas. Comparado a muchos otros actores reconocidos Trujillo no tuvo que cargar con ninguna cruz por su papel. Desde este año retornó a los escenarios además de hacer Tiktoks con su hijo menor. Arquitecto, actor y comediante son algunas de las experiencias que tiene, así él diga que sus mismos colegas lo sobrevaloran. “Es muy halagador que gente tan talentosa manifieste esa admiración y ese reconocimiento, es lo único que le queda a uno después de una trayectoria larga de todo lo que he hecho, cuando tienes ese reconocimiento creo que he hecho las cosas bien” confesó el actor en esta entrevista donde también compartió su experiencia de hace un año en MasterChef y hasta sus dinámicas familiares.

