Infalible concierto de Karol G en Medellín: al menos 40 mil asistentes

"Me siento feliz de volver, porque voy a ir de ciudad en ciudad, a cantar con la gente que tiene mi carrera donde está hoy. Siempre he dicho que el único momento que tienes como artista, de conectar de forma más íntima y especial con el público, es en los conciertos en vivo. Estoy emocionada de que nos arriesguemos", dijo la artista Karol G, horas antes de salir al escenario en Medellín el pasado 4 de diciembre para el concierto de cierre del Bichota Tour, una gira internacional que, a los lugares que visitó, vendió todos sus conciertos en Sold Out.

"La Bichota" como es conocida mundialmente, hoy es una sensación internacional y en el genero de reguetón su historia apenas empieza a escribirse, muy apesar de ya haber conquistado los más grandes escenarios en Colombia, Estados Unidos y Europa.

La noche de cierre de dicha gira, la cual la artista solicitó que fuera en la ciudad que la vio nacer, Medellín, marcó records inesperados. Personas de diferentes ciudades del país viajaron hasta la ciudad que la vio crecer para cantar sus más reconocidos éxitos y hasta vallenato. Disparó el 95% de la hotelería en Medellín y en el estadio estuvieron más de 40 mil personas elogiando su talento. Una noche brutal que marcó la vida de la artista, tal cual lo expresó en sus redes sociales.

