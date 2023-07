Dicho por la voz de quien conoce el Gorgona y el litoral Pacífico (Entrevista)

Por: Henry Alejandro Mesa Malagon |

julio 04, 2023

En el marco de una salida de campo de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional conversamos con Nicanor Caicedo, líder social del Litoral Pacífico, a la orilla del Río Guapi, sobre su visión acerca del desarrollo regional, la defensa de la Isla Gorgona y las políticas contra el narcotráfico.

Don Nicanor nos brindó su tiempo para conocer la importancia de Gorgona para las comunidades y la estructura ecológica del Pacífico, razones que lo llevan a oponerse al proyecto de construcción y operación de una subestación militar financiada por el gobierno de Estados Unidos en la Isla, en detrimento de la soberanía y el control territorial de Colombia sobre su propia costa en el Océano Pacífico. Esta infraestructura militar incluye un muelle de 28 metros de largo sobre el área de reproducción de peces, ballenas y tortugas, la remodelación de instalaciones de la Armada Nacional para que más de 30 oficiales se establezcan allí, la operación de un mega generador eléctrico de gasolina y un radar militar.

Su experiencia, conocimiento y visión de país, permitió comprender cómo lo que está sucediendo en Gorgona es una clara muestra de los grandes problemas que tiene Colombia y la relación del Estado con las regiones costeras, principalmente, el sometimiento económico, cultural y político de la Nación a intereses extranjeros.

Aunque se referencie a Gorgona por la penitenciaria que tuvo lugar allí entre 1960 y 1983, poco se suele conocer de sus asentamientos desde la época precolombina, es decir, desde antes que llegaran los españoles, poblaciones ancestrales estaban asentadas en la isla. Asimismo fue un lugar donde llegó Francisco Pizarro y su flota en 1527. Su historia nos demuestra el lugar estratégico que ocupa la isla por su ubicación geográfica. Desde 1984 es considerada esta Isla al igual que Gorgonilla Parque Nacional Natural, y aunque debería primar su protección y conservación, ahora se le quiere dar un carácter militar, factor que la población guapireña y la comunidad científica cuestionan y rechazan rotundamente.

Cuéntenos Nicanor, ¿Quién es usted?

Ejerzo algún tipo de liderazgo con la comunidad, y estamos trabajando en que la Gorgona debe ser un centro más de nuestro desarrollo turístico, de investigación, que un tema militar. Me encontré directamente con el tema de Gorgona, con el comité Salvemos a Gorgona, y de ahí hemos venido trabajando juntos entre el comité Salvemos a Gorgona y el otro comité que se llama Unidos por Gorgona.

Debido a que Gorgona hace parte de un territorio estratégico insular extendido de las costas, entonces las comunidades del litoral ven cómo Gorgona hace parte de su territorio, de su cultura, de su cultivo, de su ancestralidad, de su tema espiritual.

En un momento dado, por muchas cosas, las comunidades que iban a pescar ahí, que tenían casas allá para ellos posar, le cedieron a Parques [Nacionales], con el ánimo de que se recuperara, pero en el ánimo de los conocimientos ancestrales de las comunidades, de la recuperación. No es que ellos lo cedieron sin una visión, la visión de ellos era: “si cedemos Gorgona a Parques, Gorgona se va a recuperar”, por eso usted va al Pacifico, al Litoral nuestro y encuentra todavía quebradas, porque nosotros no entendemos la vida sin la vida del medio ambiente, sin la vida de los otros animales. Entonces, como nosotros no la entendemos así, la visión de los mayores fue dársela a Parques, incluso llegaron a acuerdos y Parques hizo una casa para que cuando ellos fueran a faena de pesca llegaran allá y pudieran dormir allá, con el ánimo de que se recuperara la vida allá. Pero ese argumento es el que ha utilizado el gobierno para decir que allá no hay población, pero existen los acuerdos de Parques con la gente de Gorgona, de Parques con los pescadores, ha existido una casa para llegar allá los pescadores.

Allá en la isla, ¿sí?

Sí, entonces nosotros no vemos a Gorgona aislada y de por sí no es aislada. Gorgona hace parte del conjunto de nuestra ancestralidad, de nuestra espiritualidad. Entonces hoy, como siempre, los gobiernos, especialmente los de derecha y todos los gobiernos, ven el Pacífico, el Litoral como una zona aislada del país, solo explotar y toman decisiones desde allá.

Entonces les cuento: acá no había cultivos de coca, la gente de acá, en busca de oportunidades se fue a los llanos orientales, en busca de opciones de trabajo, allá aprenden el manejo del cultivo y se empieza por el Nariño y entran acá, pero acá también entra la gente que viene del Putumayo, de toda esa gente que ha vivido hace muchos años de la coca y si sabe del cultivo, entonces se estableció, y unido a una ventaja geográfica que nosotros no hemos podido explotar, que es la salida al mar. Por eso yo, personalmente no estoy de acuerdo con que se haga una carretera Popayán – Guapi, es que no la necesitamos. Nosotros tenemos la autopista más grande del mundo que es el Océano Pacífico. En los años 60-70, había un gringo que tenía un acerrero, aquí subiendo el San Sara, y traía un barco desde Estados Unidos para sacar su madera directamente a Estados Unidos. Él no llegaba a puertos, yo me imagino que por cosas de trámites no entraría a Buenaventura, pero él salía directamente por esa autopista que es el Pacífico, que es el Océano. Entonces yo no necesito una carretera, yo necesito es ser productivo, producir y poder vender, que es lo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno nacional.

Acá hay un conflicto fuerte y se basa en el cultivo, porque si no tienen materia prima para sostenerse, no van a estar acá. Con estos cultivos, ingresan a la zona y nos generan todo el problema, pero es por estos cultivos. Entonces lo que nosotros le proponemos al gobierno es, que en vez de estar correteando lanchas afuera, le dé la oportunidad a la gente adentro.

Hagamos la sustitución de cultivos, con cultivos como, el chontaduro. Esta zona era una de las zonas de expensa de chontaduro a nivel nacional, toda esta zona, todo este Litoral. Para decirle que más que el chontaduro acá era para engordar marranos, época de chontaduro era época para que se apareaban los animales porque era época de comida, época de maíz. Usted conseguía gallinas, era época de arroz. Y tenemos cultivos que son competitivos, le he mencionado el chontaduro, pero tenemos el coco. Y el gobierno no da una respuesta, usted encuentra coco porque el productor ha venido sembrándolo permanentemente, por eso usted va a ciertas fincas y las distancias de siembra no son las más adecuadas, porque no ha habido acompañamiento, pero ellos insisten en hacer es una base militar.

Tenemos cultivos como el jengibre, que hace parte de nuestra ancestralidad, de nuestra visión, de nuestra espiritualidad, de nuestra medicina, y es una zona que, yo personalmente soy productor de jengibre y sacamos mejor jengibre que en las zonas mecanizadas, pero al gobierno no le gusta eso.

O sea, cuando se habla del Litoral o del Pacífico, el ejército lo ve como un arma, “hombre, vamos a matar allá”, pero no ve la posibilidad de un desarrollo, por ejemplo, cuánto le generaría Gorgona y estas zonas en un turismo diferente a lo que se hace por ejemplo en Cartagena, un turismo de aventura, de naturaleza, un turismo de playas, un turismo de mar, cómo seguir cinco, seis actividades en un turismo. Acá se puede hacer. Pero al gobierno no le gusta, solo ve esto como un arma, para bombardear y sí, porque detrás de todo eso están nuestros territorios y nos quitan nuestros territorios, entonces han metido los grupos el desplazamiento interno, minería a gran escala, los grupos armados, que no responden a nuestras dinámicas, pero eso sí le gusta al gobierno, pero si uno le plantea otra cosa eso no le gusta, todo lo ve difícil. Mire, nosotros el galón de gasolina aquí vale $16.000 y un motor $40.000, para usted pasarse de aquí a alguna parte, tiene que echarle cuatro o cinco galones…

Ya les había presentado el río, ¿no? el río es de los que suben y baja, no es como los de…

¿De marea?

Este es de marea, usted sube y baja, hay unos que no.

Nicanor, con lo que nos comentaba de la isla ¿por qué es importante Gorgona para la investigación científica?

Hay un proceso que es presentar a la Gorgona por el comité científico como es la Gorgona, con su riqueza natural biodiversa, pero con una mirada como la hace el gobierno, sin las comunidades. Porque en Colombia se hace investigación, pero sin las comunidades, entonces esa mirada deja a la Gorgona como si fuera una cosa aislada de las comunidades. Y Gorgona no es un punto aislado, Gorgona hace parte de un corredor biológico que viene desde Ecuador, pero también hace parte de las corrientes de nuestros ríos.

¿Corredor biológico?

Si, y ese corredor biológico va, la gente se interesa por el corredor biológico que va de Gorgona hacia Galápagos, pero no se interesa sobre la corriente que genera Gorgona hacia nuestros ríos, la riqueza que se da ahí que proviene de nuestros ríos. Gorgona es bañada por diferentes ríos, por ejemplo, el Micay, el Saija, el Timbiqui, el Guapi, el Tapaje, el Iscuandé, el de la Tola. Y son ríos que sacan e ingresan peces, y tienen riqueza, pero los investigadores solo enfocan Gorgona, y la ciencia no viene después de hacer una investigación, a devolverles a las comunidades el conocimiento.

Nosotros tenemos mucha biodiversidad, nosotros sabemos qué tenemos y para qué utilizamos muchas cosas. Ustedes se admiran si yo les digo que hay una planta que la gente la machaca y le echa al oro y lo limpia, no necesitan mercurio. Entonces usted va a Bogotá y “ah, esos manes de dónde es que vienen”, “eso es una jungla”. Eso hace parte de unos conocimientos que por andar buscando en la civilización y en el racismo ha dejado perder, y la humanidad tarde que temprano, los va a necesitar. Pero ahora nos occidentamos todos, y perdimos conocimientos.

Yo le quería mostrar a usted, dos mapas, el primero es del Pacífico…

Venga le digo una cosa, nosotros no somos Pacífico. Nosotros somos Litoral. Porque el gobierno nacional, en sus embustes que tienen en Bogotá, dice que nosotros somos de la región Pacífica, para pegarnos a Cali, a Popayán, a Pasto, entonces cuando se miden los niveles de desarrollo uno va pegado allí, y no, eso es una gran mentira. Nosotros somos litoral y el litoral pacífico no llega a Cali. El Océano Pacífico no llega a Popayán y no llega a Pasto. Entonces nosotros somos litoral.

Muy pertinente esta aclaración.

El que se llama Pacífico es el mar. Nosotros hacemos parte del litoral de mar, no de esa región que se inventaron, ahora sí, muéstreme.

Bueno, el mapa muestra, como todos los conflictos que tiene la división clásica regional, pero aparece por acá aparece Guapi. Muestra digamos como todos los problemas de uso del suelo, de cultivos, de protestas sociales, de desplazamiento, pero con lo que usted nos comenta de Gorgona, acá tengo un mapa de las bases militares gringas en Colombia como para que comparemos.

Y yo le quiero preguntar a usted, mirando este mapa, de las bases militares, con lo que la propuesta de que según uno ve, ya está construido un radar (Nicanor: la antena ya está construida) pero no está en operación. (Nicanor: El radar no lo han montado). Para usted y el comité, y lo que la gente dimensiona de Gorgona, ¿qué afectaciones tendría primero pues de que entre en funcionamiento ese radar para las diferentes especies? Pero sobre todo en términos de bases militares, en términos de influencia militar, ¿cómo se ve afectada esta región?

El punto está en la relevancia de China sobre el Pacífico. Estados Unidos, estratégicamente, ha cogido creo que es en Costa Rica una, en Ecuador la otra y el Gorgona hace parte de ese corredor en el Pacífico, para ellos tener un control militar sobre esa zona. Ahora, nosotros, yo no sé para qué necesitan ese radar. Cuando el Pacífico hace una C, El Pacífico hace una C, yo de aquí cojo una lancha y llegó a Ecuador sin pedirle permiso ni entrar a ninguna parte, para eso tengo el Pacífico. Mire los primeros comerciantes fuertes de acá, iban con los barcos a Panamá a traer mercancía. Sí, ¿yo para qué necesito carreteras?

El tema es que ellos necesitan tener controlado a esta población para irnos quitando el territorio. Sí, no es otra cosa. El tema es el territorio nuestro, esa es la apuesta de Estados Unidos. Porque Estados Unidos sabe que, de una riqueza que hay acá y los gobiernos colombianos, como son tan corruptos, son tan delicados por lo ajeno de ellos. Estados Unidos los manipula con facilidad, porque ellos no tienen cómo decir nada, porque los cogen presos, ellos lo que buscan es la riqueza de estos territorios y tener un control allí frente a la riqueza y que no entre ni China ni Rusia a explotar estos territorios más adelante.

Sí, eso no es cosa del narcotráfico. Es así.

Eso no lo había escuchado, porque el argumento que dice el general, o bueno, el almirante que siempre aparece en los foros, en las entrevistas de la armada, en todos él dice que el argumento principal del radar es para frenar las rutas del narcotráfico, pero la dimensión de China no.

Ese argumento pesa a ustedes que no conocen el Pacifico. Por eso le dije al almirante que era un mentiroso

¿Al de la audiencia?

Sí, y dejó de joderme la vida.

Yo, del Pacífico salgo sin llegar a la Gorgona. Y el radar no me va a coger. Estos navegantes nuestros conocen todo esto tan bien, que ese radar ni los ubica. Los navegantes nuestros, salen de aquí y el pescador nuestro no utiliza brújula, no utiliza aparatos de esos, nada. El pescador nuestro sale. Entonces ese argumento es para ustedes que viven en Bogotá. Entonces le dije: a mí no me venga con esa mentira. Usted es un mentiroso, usted es un mentiroso.

Gorgona es el punto, de que si yo vengo de Buenaventura, me sirve para navegar. Pero dígame usted, que usted no ve a Gorgona cómo navega. Para eso están los vientos, está el vuelo de los pájaros, están las estrellas. Yo no necesito para navegar ir a la Gorgona.

Y si está muy oscuro todo navegante sabe dónde tiene que pegarle la ola, todo navegante sabe y en un momento dado de que la ola no le esté pegando, él le espera que le pegue, sabe que va por otro lado. Sabe eso. Entonces, es que sabe cuál es el tema de fondo, de que Colombia no conoce el Pacífico.

Entonces es muy fácil echarle mentiras, porque usted no lo conoce. Díganle al profesor que por favor los lleve a ustedes a una ronda que baje por el mar hasta cierta parte para que se den de cuenta. Cómo navegaban ante los navegantes nuestros sin brújulas, los pescadores nuestros cómo ubican los bancos de pescado. ¿Cómo saben cuándo hay una marejada o no? Ahora sabiendo que voy ilegal ¿voy a necesitar la Gorgona? ¿pa’ qué? Así nos metieron el cuento cuando lo hicieron en Buenaventura acá en, ahí en Buenaventura hay unas islas con base de los gringos.

¿Málaga?

Málaga, era para controlar no sé quién a no sé cuándo. Para controlarse ellos.

¿Usted es pescador?

Yo he salido de aquí a pescar. Yo salí una vez, porque a mí, me quedo sin empleo y vamos pa’ tal parte, y vamos a pescar. Yo no he sido pescador como ellos. Echamos la red que se llama hacer barrer, o sea uno echa la red y va cerrando todo, y la jalan unos de tierra y otros con el motor. Yo estaba en tierra, pues halando, cuando llegó cierto momento. Uno de los experimentados me dice: Caicedo, ya mete la punta en la canoa para que se venga. La percepción mía es que me quiso decir que yo no era capaz de jalar o que, como era el que menos sabía, eso era la verdad.

No era el que más sabía de pesca, si, uno va al mar y pesca, pero no como ellos, para uno decir que uno sabe de eso. Y bueno me quede donde estoy, me subí a la canoa y me dice: vea la función de su viaje es con este saco, qué es recoger el pescado que va subiendo, cuando se va cerrando hay un pescado que por atropello del otro se sube, o se muere o se ahoga, y ahí uno lo va recogiendo. Eso es una malla, haga de cuenta un ventilador de esos. Pero es que una cosa, como una manga pero yo estaba incómodo porque no podía jalar.

Qué era porque habíamos cogido un mero y el mero te tira, o sea el mero se mete pero con fuerza y ​​te puede golpear y si vos no sabes te golpea y puede ser fatal.

¿El mero?

El mero es un pescado grandote. Entonces, yo ya vi las razones por las cuales ellos me dijeron que me saltara y yo me quedé. Pero al final uno sirve es de estorbo. Al otro día salimos, iba el muchacho adelante en la punta de la canoa y a penas olía, y yo le dije: este parece perro cazador. Y le dijo tío, tío, aquí adelante hay un banco de pelada.

Entonces, ¿el radar pa coger a quienes? ¿pa´ coger a quién? Pa´ coger al pescador artesanal para que no arrime a la Gorgona, no para coger el delincuente. No, mire, acá los barcos los atracan ¿saben dónde? Arriba. El Pacífico de Buenaventura a Guapi, usted lo puede dividir en 3 tres sectores: uno que es el Naya sale de Buenaventura, creo que es el Naya, de Naya a Mikay que es punta de coco, y de punta de coco a Guapi. Y el tiempo que se echa de Buenaventura al Naya es más o menos de Naya a punta de coco. Son tres sectores casi con la misma distancia. ¿Y dónde se dan los atracos al banco? Arriba del Naya.

¿Saliendo de Buenaventura?

Saliendo de Buenaventura. ¿Y no tienen ahí a Málaga? ¿Y por qué no cogen ahí a los delincuentes? No, el problema son ellos. Mire, el narcotráfico aquí ingresó con la base militar. Busque la fecha en que se instaló esa base y esa la fecha que entró el narcotráfico acá con fuerza. Entraron los cultivos ilícitos.

Usted nos comenta lo del radar, y eso habían dicho que afecta biológicamente, a tortugas, las aves y demás. Pero el proyecto tiene tres fases, que también es el muelle, los pescadores y aquí las personas de Guapi, frente al muelle ¿Hay alguna manera de que los afecten la construcción del muelle?

Sí. Si usted está en recuperación de un parque, ¿para qué le va construir un muelle? Si usted va a una isla en recuperación, una isla de aventura, ¿a usted tienen que pavimentarle la calle? Si usted va a un bosque, ¿le tienen que pavimentar la calle? ¿Entonces?

Si usted va a la Gorgona sabe que tiene que mojarse, sabe que no va haber un muelle porque es una isla en recuperación ¿o la pavimentamos y le hacemos un muelle porque van a llegar los turistas? Pero en Málaga, le pregunto una cosa ¿Usted ha visto que un lado del muelle esté una barca, un tema militar y en el otro estén los civiles? ¿Dónde lo ha visto usted? En ningún lado, ¡ese muelle es para los militares! ¡No es pa’ los civiles! Queda vetado pa’ civiles.

Y ese es el argumento que dice el almirante que es para el turismo y…

¿Turismo de qué? ¿Usted ha visto que colocan las lanchas a la par? Es decir que acá hay un muelle, y al otro lado está la lancha militar, en el otro lado están los civiles, ¿en dónde ha visto usted eso? En ninguna parte.

Entonces yo le pregunto si usted está en un bosque, para que usted no se ensucie ¿le pavimentamos el bosque?

Ese tipo de argumentos es por los que la gente le tiene mucha desconfianza a los militares. Porque sabe que le están mintiendo. Entonces uno muchas veces por la seguridad de uno no dice esas cosas. Pero no sabe que le están mintiendo. ¿Entonces pavimentamos eso?

Usted me pone a pensar una cosa, hace poco hablamos con la gente del Instituto de Investigación del Pacífico y ellos decían, acá el precio de la comida ha subido, como en todo lado, pero también se ve porque ellos decían como hay un incremento también, ¿sale mucho más costoso usted traer la comida para acá? ¿Sí? sobre todo por barcos. Hablaban un poco en referencia con la necesidad incluso de una carretera pero sumercé dice yo no estoy de acuerdo ¿Cómo cree que se puede mejorar eso? En el ámbito de fortalecer por lo menos el Pacífico, que es lo que creo que es la opción viable que usted plantea. (Cesar)

Venga le voy a decir una cosa, la carretera viene de Popayán a un pueblo, el Plateado - Guapi. Yo les voy a preguntar a ustedes, dígame una zona rural que esté interconectada con vías terciarias que le permitan al productor sacar. Una, dígame una. Nosotros necesitamos es recuperar lo que fuimos en otrora. Este pueblo fue despensa agrícola de Buenaventura y el Valle, así usted no lo crean.

¿Guapi?

Y aquí salían a canalete las bogas por el Pacífico. Lo que hacen, es subir aquí, Timbiquí, Naya, hacerlo por dentro y salir a Buenaventura para ingresar. Eso es lo que nosotros necesitamos, nosotros no necesitamos carretera, además nosotros no necesitamos conectarnos con Popayán. Nosotros tenemos el Pacífico. Pero si somos productivos. Hay una carretera como pasó en Tumaco, y la gente de Tumaco vive confinada en la ladera de Cali.

Claro, una cosa es cómo decir no es lo mismo que importen a que nosotros exportemos porque botamos una producción. Porque se produce…

Si nosotros somos productivos, los precios bajan. Hace años empezó a ingresar el pollo, el pollo aquí era costoso. Se empezó a producir aquí el pollo, a pesar del costo del alimento. A mi esa carretera, yo quiero que mis hijos y mis nietos conozcan mi territorio, conozcan la riqueza del Pacífico, puedan caminarlo como yo lo he hecho. Con una carretera no lo van a caminar más. Las carreteras las terminan cuando los grandes terratenientes ya tienen las tierras. Lo que pasó en Tumaco, lo que pasó con los indígenas Wayuu en la Guajira. Entonces hasta que ellos no tengan la tierra, no terminan la carretera, punto. Entonces yo para qué quiero una carretera teniendo el inmenso Pacífico aquí. ¿Para qué? Yo no necesito que Popayán venga.

Es cierto, estamos en un país que le intenta huir al mar. Colombia no desarrolla su potencial marítimo.

Petro dice que el único litoral pobre de los que están al borde del océano Pacífico, es el colombiano. Y eso es cierto.

Yo conozco la cuenca de Guayaquil, unas vías 4G, son unas vías inmensas, porque he tenido la posibilidad de estar en Centroamérica, en parte de Suramérica, en Europa, porque yo hice parte una vez muy activo del proceso de comunidades negras (PSN). Y entonces, yo tengo un gravísimo problema, yo soy de bajo perfil. Ustedes me vinieron a buscar y el profe y esto ya me medio me conoce, pero el resto cómo está, bien y ya.

Entonces para qué necesita una carretera. Ahora con la biodiversidad que tiene el Pacífico, la fragilidad de los suelos, porque aquí hay otra discusión que es muy fuerte. La biodiversidad de las plantas es la biodiversidad del suelo. Es decir, el Pacífico es biodiverso en sus suelos. Usted aquí puede tener buena producción.

Si, esa es su característica, hacer una carretera va a afectar eso. Entonces hagamos un tren ligero, que el impacto va a ser menor. Pero no me vengan con el cuento que el desarrollo del litoral está en la carretera. Buenaventura hace miles de años que tiene carretera y yo le pregunto ¿cuál es el desarrollo que tiene Buenaventura? El puerto, Buenaventura es un puerto con dos chozas. ¿Ustedes conocen el puerto de Hamburgo en Alemania? (No señor), eso es una ciudad con puerto. Es una cosa impresionante, una cosa hermosísima. Pero vaya a Hamburgo para que vea la calidad de vida que tiene la gente ahí. Vaya a Buenaventura para que vea que son dos cosas chozas amarradas a una iglesia.

Pero la gente se cree el cuento de unos cuantos mentirosos en Bogotá. Nosotros necesitamos inclusión para desarrollar por ejemplo las UPAC, Unidades Productivas de Transformación Agrícola en las regiones. Si yo desde acá estoy transformando el coco, no lo mando entero.

Sino con valor agregado

Claro. ¿Cuál es la ventaja de hoy? Yo hice parte en Davos, Suiza, cuando Pastrana era presidente, de la discusión del foro económico. Y la cosa es que, con muchos europeos logramos demostrar con PSN, que el cultivo de coca no es rentable para el productor, no es rentable.

Nicanor, pero entonces ¿cuáles son las exigencias de las comunidades aquí de Guapi frente a lo de Gorgona?

Que se suspenda cualquier construcción en Gorgona.

¿Todas?

Todas, porque es un parque que está en recuperación natural, primera cosa. Segundo elemento, que Gorgona debe ser un punto de mira del desarrollo del turismo para la región del litoral. Y tercera cosa, es que es un territorio que tiene unas comunidades, las cuales tienen una visión de vida y una visión de desarrollo.

Nicanor, usted inició aquí hablando de que Gorgona hace parte del territorio y lo ha construido la comunidad y la población guapireña. Los pescadores, lo que son los pescadores, en su mayoría, ¿ellos van a pescar y hacer sus actividades cerca de la isla?

La isla tiene unos límites para pescar, entonces la gente lo que hace es respetar esos límites. Pesca respetando esos límites, entonces el pescador nuestro, y lo que pasa con la dinámica del pez, el pez se puede reproducir o está en la Gorgona y cuando sale, ya tiene una edad en la que se puede capturar. Si, como está en los límites ellos pescan por fuera de los límites. Ellos no entran a la Gorgona, ellos no hacen pesca ilegal.

Eso que pasan de la pesca ilegal, eso lo hacen los barcos transnacionales de Ecuador. Nosotros no hacemos esa pesca.

Por último, Nicanor, yo le quería preguntar. Colombia tiene una población que se concentra en el interior, no en la costa. Regiones como esta, en Colombia, tienen un potencial en términos del desarrollo marítimo que necesita el país.

Yo quería que usted nos dejara un mensaje para Colombia. Porque usted decía que esto además de pertenecer a la región del litoral, esto es nacional, Gorgona es riqueza nacional.

Yo quería que usted nos dejara un mensaje para todas las personas del por qué hay que defender en este momento a la isla Gorgona. ¿Y cuál es su importancia para la conservación del patrimonio nacional?

¿Por qué hay que conservar Gorgona? Porque es una Isla Ciencia con una comunidad..

Es una isla que tiene una población alrededor, que tuvo la visión de cederle a parque esa isla hace años, porque los pescadores vivían allá, tenían una casa y se regresaban. Cederle a Parques, en su visión de conservación y recuperación ambiental de la zona. Entonces yo te cedo para que esta zona se recupere, pero es mi visión de vida, que es de las comunidades negras, que hace parte de su visión de etnodesarrollo, de conservación del medio ambiente, de su parte espiritual, parte de su ancestralidad, de su navegación, de todos esos elementos y muchos más.

Y entonces negociamos, como lo han hecho parques nacionales con la gente de Bazán y de otros pescadores y nosotros dejamos que en los límites no pescamos. Pescamos por fuera para que la Gorgona se recupere. Pero la Gorgona no solo es una isla. La Gorgona tiene una ancestralidad, tiene una vida y una vida espiritual, una vida histórica.

Entonces no puede hoy el gobierno, decir que necesitamos 28 hombres más o 30 hombres más para controlar el narcotráfico. Cuando el tema del narcotráfico no pasa por la isla, el tema del narcotráfico pasa por la política pública. El tema del narcotráfico pasa por el consenso de la población. El tema del narcotráfico pasa por la sustitución de cultivos con la gente de acá, que se vuelva a producir lo que producía antes de tener esos cultivos, que pueda llegar a los mercados, que tengamos acompañamiento institucional. El tema del narcotráfico no pasa con más militares. Es que el tema aquí es que cuando se habla del litoral, se habla de lo militar.

Vamos para el litoral: militares, armas, “vamos a matar”. Los mayores desplazamientos de toda Colombia lo han hecho en el litoral con el tema del narcotráfico, porque de fondo hay un tema del territorio, para quedarse con nuestro territorio, por la riqueza, por la minería y otras cosas, por la diversidad. Pero estos territorios tienen dueños.

Estos territorios no son para lo que la élite colombiana quiere. Ni para lo que Estados Unidos quiere, estos territorios no son para eso. Pero el gobierno no nos hace caso, no escucha a la población, no escucha el voto popular, la voz del pueblo. No, nosotros no necesitamos más militares. Nosotros necesitamos un gobierno en movimiento, que nos acompañe, nosotros tenemos cultivos acá, y con los que podemos sacar el narcotráfico de nuestras vidas. Porque si alguien sabe, de los efectos del narcotráfico, es nuestra población.

Si alguien sabe de muerte, desplazamiento, es este territorio. Nosotros no queremos más eso. Si alguien sabe del incremento de la violencia, la pérdida de un familiar, de un amigo, por el tema narcotráfico, somos nosotros. No queremos más eso.

Y si ellos creen que con 28 hombres más, van a aumentar la presencia y van a resolver lo que no han podido resolver teniendo base en Guapi, Juande, el Charco, La Tola, en Málaga, no lo van a hacer. Nosotros necesitamos otra visión del país.

Nosotros no hacemos parte de la periferia de la nación, nosotros hacemos parte de una nación. Que es mezquina, es cierto, que no conoce a sus mares, es cierto.

Que nosotros tenemos para ofrecerle al país un turismo diferente a lo que se hace en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta. Tenemos biodiversidad, tenemos selva, tenemos mares, tenemos playa, tenemos ríos, ¿qué más necesitan? ¿Cuántos dólares le entrarían a Colombia en el desarrollo de una política de etnoturismo con Gorgona? Pero tenemos corredores estratégicos como playas Obregones, Quiroga, Limones, Huahai, Bazán, Pifia.

Tenemos una diversidad que el colombiano se está perdiendo, porque el tema de fondo es que Colombia no conoce sus mares y especialmente el Pacífico. Y muchos académicos vienen hacer investigaciones, pero no las comparten, porque el racismo en Colombia hace mucha mella.

El tema del racismo en Colombia es estructural. Mucha gente viene acá, hace investigaciones y se cree la verraquera, pero ni siquiera incluye a las comunidades.

Nosotros necesitamos una visión diferente para el desarrollo de esta región.

Y le aportaríamos mucho más a la nación, en términos de recursos, ingresos, económicos, de pertinencia, pero todo se mira al Valle del Cauca. Usted se imagina, ¿cuánta población joven, mano de obra joven, dejaría de ir al Valle del Cauca? Y cuántos problemas sociales que se generan por la falta de oportunidades cesarían en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Medellín, por mencionar algunas. Eso sería una cosa inmensa.

Nosotros si esperamos un gobierno de cambio, porque el litoral votó por Francia Márquez. Nuestra imagen, nuestra figura política, es de un cambio, que la región tenga su ciclo económico productivo funcionando. Que la pesca no salga todavía entera, el pescado entero, sino que salga transformado.

Como se hace aquí, en el país vecino de Ecuador. Donde hay una cadena productiva que une a la pesca, donde se siembre el pescado, donde se conservan los mares.

La conservación la hacemos nosotros, pero la explotación la hacen otros, y nosotros seguimos vendiendo el pescado entero. Cuando el coco sigue saliendo entero y el aceite se extrae en las grandes ciudades, el agua de coco. Cuando cultivos tradicionales como el chontaduro, se perdieron en esta región, y hoy nos toca traerlo del Putumayo, del Cauca, del Chocó. Cuando el chontaduro era acá para alimentar marranos. Tenemos cultivos tradicionales que hacen parte de nuestra espiritualidad, de nuestra medicina, pero también hacen parte del conocimiento de medicina del país, del mundo, qué es el jengibre.

Tenemos el achiote, uno de los colorantes del mundo. ¿Por qué no podemos tener una opción diferente a que nos vean sólo con las armas? Entonces vamos para el litoral y ¿le hacemos una base militar?, ¿pensando en fusiles?, no, ¿Por qué nosotros no miramos el litoral pacífico de otra forma? Otra manera de entender las realidades del país. ¿Tiene que ser con lo militar? Acá están las bases militares, están los militares, por todo el litoral, y el narcotráfico sigue creciendo.

¿Por qué no hay una respuesta institucional? Nosotros necesitamos una respuesta diferente a eso. Nosotros necesitamos que la gente que se quedó acá pueda vivir como antes, siendo productivo, no dependiendo de la política, de la corrupción. Donde nosotros llevábamos a Buenaventura, arroz, gallinas, cerdos, a vender y llegamos a ser una despensa de Buenaventura, del Valle del Cauca. ¿O sólo necesitan nuestra mano de obra joven en el Valle del Cauca? ¿Sólo necesitan nuestra mano de obra joven en el corte de caña, en la construcción?

Pero cuando pasan, sucesos, que son consecuencia de esos, dicen “ah es que este es negro”. No, no, nosotros no necesitamos una Paloma Valencia. No necesitamos a los que se robaron las tierras.

Nosotros necesitamos que el país conozca su historia. Por eso la ministra debe instalar nuevamente en los colegios, la cátedra de historia para que Colombia conozca bien quiénes son sus dirigentes, y qué hicieron los y las dirigentes de este país.

Nosotros no necesitamos más militares. Ya tienen presencia acá los grupos al margen de la ley, haciendo lo que les da la gana. ¿Y necesitamos a 28 más? ¿Con lancha? ¿Para qué? ¿Para seguir apuntalando eso, para seguirnos desplazando? ¿Seguir llenándonos de gringos para que nos sigan desplazando? Son preguntas que la gente se hace. Y las fuerzas armadas tienen que recuperar la credibilidad en la población porque la gente no les cree.

Necesitamos que, si no van a hacer la inclusión, como no lo han hecho hasta ahorita, desde los años 70, 80, de generar cosas para este pueblo, ¡no generen nada! Nosotros tenemos la resiliencia necesaria para seguir viviendo en nuestra población, de desarrollar nuestro pueblo como lo conocieron y lo conocen hoy.

Nosotros tenemos la capacidad y la experiencia, y la ancestralidad nuestra nos lleva a eso. Los productores de coco, se acabaron las fincas de coco y lo sostuvieron. Se acabó la seguridad alimentaria y la gente sigue comiendo. Si no tienen la capacidad de mirar como nosotros miramos, de tener, de asimilar como nosotros asimilamos los procesos y de apoyar, y apoyarme en lo que nosotros miramos. Por favor, ni mire para el Pacífico, mire a su región de origen, qué allá también lo necesitan, no mire para el Pacífico que acá no lo necesitamos. Acá no necesitamos ni traquetos, ni bandido ni nada de eso. Necesitamos personas con valores como los nuestros, de una visión compartida, de que se construye de forma comunitaria, nosotros no necesitamos otras cosas. Nosotros no necesitamos más bandidos de los dirigentes colombianos. Necesitamos otra mirada desde acá.

¡Esto va a quedar para Colombia, Nicanor, muchas gracias por su tiempo, por su saber, compartirnos su visión de país, y mucha fuerza para salvar a Gorgona y desarrollar el Pacífico colombiano!

Con estas palabras, concluimos una enriquecedora conversación que nos brinda un panorama de la realidad que vive esta región. Queda más que demostrado la necesidad inaplazable de aprovechar toda nuestra riqueza nacional y el potencial que nos brinda nuestra geografía para construir nuestro propio camino hacia el desarrollo que necesita nuestro país. Un país que no mira al mar y que no tiene en cuenta a las comunidades para la defensa del patrimonio nacional, está condenado al subdesarrollo, está condenado a que venga otra potencia a explotar y llevarse su riqueza. La historia nos demuestra que arrodillarnos a las orientaciones del Imperio estadounidense nos sigue condenando a la pobreza, someternos a su presencia militar solamente lleva a más problemas para las comunidades de estos territorios. Nicanor lo dice fuerte y claro: necesitamos desarrollo para la región, no necesitamos más bases militares gringas que no solucionan nada.

Defender a Gorgona es defender nuestro patrimonio ambiental, es defender nuestra riqueza, pero ante todo es defender nuestra soberanía nacional. La Isla ciencia no puede ni debe convertirse en una base militar con un radar controlado por los gringos, no puede ser un punto insular más para el control estratégico que buscan los Estados Unidos. Debe seguir siendo una isla de conservación ecológica. Hechos de sobra hay para afirmar que las bases militares gringas solo sirven a los intereses del imperialismo, no sirven a los intereses nacionales, ni mucho menos van a contribuir a la conservación de un ecosistema tan importante para la vida como lo es Gorgona. Por su riqueza en biodiversidad y porque es un paraíso terrenal único en el mundo, debe ser protegida por toda la humanidad y por todos los colombianos.