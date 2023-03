¿Día del hombre o día del artesano?

El tal día del hombre, como les ha dado en llamar a algunas personas, no existe. Muchas de las celebraciones son promovidas por la Federación de Comerciantes

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

marzo 26, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En los últimos años, veo en las redes sociales que la gente se dedica a mandar saludos, memes, chistes y cuanto se les antoja para celebrar un supuesto día del hombre, a mediados de marzo. Esto es una cosa traída de los cabellos: ¿de dónde acá existe esa celebración? Yo no encuentro fundamento, la verdad. En España está dedicado a celebrar el día del Padre porque a un obispo español se le antojó decir que este día era el día de San José por asumir la misión abnegada de ser el padre putativo de Jesús y el esposo de María.

Hasta allí vaya y venga que haya celebraciones católicas, civiles o de cualquier índole para reconocer la misión bonita de ser padres; pero de verdaderos padres, no de los padres que abandonan a sus hijos. Allí la visión de la Iglesia Católica tiene un propósito noble de seguir el ejemplo de José de Nazaret. Admiramos el cumplimiento de esa misión, y, sobre todo, quienes hemos tenido el privilegio de tener unos padres amorosos que nos acompañaron y desempeñaron con responsabilidad su papel hasta el final de sus días.

-Publicidad.-

El Evangelio de Mateo describe a San José como un artesano de oficio que posteriormente se dedicaría a la carpintería, profesión que posteriormente enseñaría a su hijo Jesús. La condición humilde de San José lo lleva a ser ejemplo de hombre y ejemplo de padre. Es por ello que la Iglesia Católica instituyó el 19 de marzo como el día del artesano, y en Colombia se busca proteger a hombres y mujeres que se dedican a este oficio mediante la realización de eventos feriales y generar estímulos para impulsar a la artesanía como fuente de empleo e ingresos para hombres y mujeres cabeza de familia.

Por su parte, la Unesco también asumió su compromiso a partir del año 2003 con la definición de los procedimientos de la artesanía tradicional como un ámbito del patrimonio cultural inmaterial, caracterizado por la transmisión del oficio de generación en generación en las familias o en la comunidad.

Publicidad.

De esta manera consideramos que estas posturas y estos propósitos son nobles y vale la pena apoyarlos, y en este caso vale la pena que las redes sociales y los medios de comunicación se acuerden que artesanos y artesanas los hay en todo el país y en todo el mundo; cada lugar tiene sus tradiciones. Y por tener el carácter de artesanía quiere decir que cada artículo es único porque no los hizo una máquina en serie, sino que es hecho por las manos laboriosas de personas que no ganan tanto dinero como el que exporta y comercializa las artesanías.

Entonces, hacer de una fecha, como el 19 de marzo, una celebración que no tiene ningún soporte histórico y opacando a un sector poblacional tan importante en el mundo entero, no tiene mérito. El tal día del hombre, como les ha dado en llamar a algunas personas, no existe. Quizá mucha gente lo haga porque el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer (que sí tiene soportes históricos), como una compensación de manera amable a los “abnegados” hombres. Pero ni así.

Muchas de las celebraciones son promovidas por la Federación de Comerciantes con la finalidad de impulsar el consumo de sus no indispensables y, a veces, innecesarias mercancías. Pero en el fondo de esto, está impulsado por la marca de una conocida cerveza para incentivar su consumo, y ver a los hombres bebiendo como burros.

Estos mensajes vacuos que se envía a los hombres en este día, no colman la expectativa de edificar hombres y mujeres con valores o humanamente solidarios y responsables con el medio ambiente, con los animales y propiciar el desarrollo humanístico integral.

Los medios de comunicación te quieren descerebrado, pero con la capacidad de abrir la boca para que consumas las mercancías que ellos fabrican, y te hacen olvidar de lo verdaderamente saludable o lo que producen nuestros campesinos.

Es por ello, que invitamos a la reflexión, al pensamiento, a la construcción de una sociedad más humana, y no una sociedad que se inventa cosas que distraen el verdadero propósito formar humanos dignos. El consumismo te quiere con la boca abierta y el cerebro vacío.