Trump promete “muerte y destrucción” si es enviado a juicio

Elizabeth Mora-Mass

marzo 26, 2023

Nueva York. En la más peligrosa de sus promesas, Donald Trump aseguró que si es encontrado culpable para ir a juicio por el pago indebido a Stormy Stone, una actriz porno, con dineros de la campaña 2016, en Estados Unidos habrá, “muerte y destrucción”.

En la que pudiera ser su semana más agresiva y beligerante, Trump se ha dedicado a atacar al fiscal Alvin Bragg, llamándolo “protegido del animal de Soros (el billonario judío), en una campaña enloquecida que tiene perplejos a los mismos republicanos, al punto que hasta la cadena Fox—llamada el canal Trump— está criticando a quienes sigan las indicaciones de Trump.

Lo cierto es que un Trump fuera de control, vocifera a los cuatro vientos contra Bragg y prácticamente le ha dado a sus simpatizantes, la orden de atacar al fiscal, en un hecho sin precedentes en la democracia estadounidense.

“Es demasiado peligroso. Alguien puede morir”, afirmó frente a las cámaras de televisión el representante demócrata Hakeem Jeffrys, vocero de la minoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, refiriéndose a los brutales ataques de Trump contra Bragg.

De hecho Bragg ya recibió la primera amenaza de muerte. Según los medios locales, a Bragg le llegó un sobre sin remitente que decía: ALVIN, I AM GOING TO KILL YOU- Alvin te voy a matar”.

La fiscalía dijo que pasaron el informe a la policía. La entidad no ha dicho nada en forma oficial. Pero si aclararon que han puesto una mayor seguridad para proteger a Bragg y a su familia.

Al mismo tiempo, varios miembros del partido demócrata, han sacado un comunicado diciendo que, “este ataque desgraciado no es más que una fiera defensa de la independencia de la justicia, sino un espantoso ataque racista amtisemita con el solo propósito de intimidar y sabotear la investigación”.

El documento lo firman, entre otros, los representantes demócratas Jerrold Nadler, Adriano Espaillat, el presidente del condado de Manhattan Mark Levine y el contralor Btad Lander.

Curiosamente, las pancartas defendiendo a Trump son muy pocas.

El expresidente pudiera ser detenido mañana domingo dicen algunos expertos.

Mientras tanto, la ciudad sigue sitiada.