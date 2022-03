Desvelados, así viven los pescaiteros para lograr obtener un poco de agua potable

.Publicidad.

A través de sus redes sociales el líder comunal de Pescaíto, René Atencio, compartió la rutina que viven los habitantes de este sector, cada madrugada, cuando las motobombas empiezan a avisar la llegada temporal de agua.

Y es que es durante el horario nocturno, que pueden percibir el suministro del preciado líquido, por lo que deben desvelarse para en este tiempo ‘abastecerse’ y así tener agua para bañarse, cocinar y realizar demás quehaceres.

Aunque la problemática del agua se extiende en el tiempo, y tal como menciona Atencio, no ha sido atendida como se debe por falta de voluntad política; sí admite que después de la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta el servicio mejoró un poco.

“Antes de la intervención, cuando estaba Patricia Caicedo y todo el combo de Fuerza Ciudadana, eso era un desastre. Luego, cuando llegó la intervención, pudimos tener contacto directo con la agente interventora, y la situación mejoró, pero ahora no entiendo qué pasa. No sé si quieren sabotear a la interventora, o qué es lo que sucede, pero ahora en Pescaíto no llega agua y nos toca es estar pendiente que no nos coja por sorpresa” dijo Atencio.

Asimismo, relató que en días pasados estuvo junto con otros líderes comunales en la Essmar, y allí se les indicó que hubo un problema en la línea de conducción entre la planta del río Piedra y Mamatoco, pero prometieron enviar carrotanques mientras que la situación era atendida.

No obstante, esta promesa hasta ahora, en su sector, no se ha hecho efectiva, y la ciudadanía se manifiesta cansada de esta situación, pues tener que trasnochar todos los días, es una afectación directa a la calidad de vida. Al igual que lo es la compra de agua a carrotanques privados, o a ‘carretilleros’ que venden cada pimpina.

Por estas razones, exigen que las autoridades administrativas acompañen las peticiones ciudadanas, mientras que piden un trabajo articulado entre la Essmar y el barrio, con el fin de ir normalizando la prestación del servicio.

