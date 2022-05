Después de su ruptura furiosa con Petro, Ángela María Robledo regresa a sus toldas vía Francia Márquez

.Publicidad.

La excongresista Ángela María Robledo anunció su adhesión a la campaña de Gustavo Petro. Lo hará oficial en un evento que se realizará esta tarde en el corazón de Bogotá y en el que estará acompañada por la lideresa social Francia Márquez, iniciarán un recorrido desde el Parque Espinoza hasta la plazoleta de la Universidad El Rosario. De este modo, Ángela María Robledo se une a Petro de quien fue fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2018, en las que, aunque no ganaron, sacaron más de 7 millones de votos, pero no fueron suficientes y el candidato no le agradeció a Robledo, a pesar de estar parada al lado suyo en la tarima el día de los resultados.

Un año después, en plena campaña a la alcaldía de Bogotá, Petro no apoyó a Ángela María Robledo en sus pretensiones a convertirse en la primera alcaldesa de Bogotá y decidió darle el espaldarazo a Hollman Morris a pesar de las denuncias de su esposa en su contra por violencia intrafamiliar lo que generó un rompimiento con algunas mujeres del ala feminista de la Colombia Humana como fue el caso de María Mercedes Maldonado. Mientras que Ángela María Robledo criticó la decisión de Petro pues era una antítesis del movimiento político que fue el primero en crear una Secretaría de la Mujer.

-Publicidad.-

Finalmente, Ángela María Robledo partió cobijas con la Colombia Humana en 2021 y tras una corta ausencia regresa a las toldas petristas vía Francia Márquez.

Le podría interesar:

Publicidad.