Después de 21 horas de sesión se aprobó el primer round para destituir al presidente de Chile

La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado, tras más de 21 horas de sesión y discursos, la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por la venta de Minera Dominga, una transacción incluida en los Papeles de Pandora y que ha motivado a la Fiscalía chilena a abrir una investigación por posibles delitos de cohecho, entre otros.

Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones ha concluido la maratoniana sesión que arrancó el lunes con la exposición de la acusación, expuesta por el diputado Jaime Naranjo, cuyo discurso se ha extendido durante más de 15 horas, a la espera de la llegada del también diputado Giorgio Jackson a la Cámara, cosa que sucedió pasada la 1.00 de la madrugada (hora local) después de que acabara su confinamiento por contacto estrecho con un positivo por COVID-19.

"Después de esta larga exposición que he realizado para garantizar que en nuestra sala de la Cámara de Diputados tengamos los votos para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Piñera quiero que quede de ejemplo y de testimonio que este parlamento es capaz de poner fin a los abusos, a la impunidad en que ha actuado este Gobierno", ha concluido en su discurso Naranjo, informa 'La Tercera'.

Tras la alocución de Naranjo, el abogado de Piñera, Jorge Gálvez, ha presentado la defensa del mandatario durante más de cinco horas.

Tras la aprobación de la acusación en la Cámara Baja pasará al Senado para recibir la 'luz verde', donde la oposición necesita dos tercios para poder destituir al mandatario, a tan solo dos semanas de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Para conseguir apartar a Piñera del cargo, la oposición necesitará convencer a cinco senadores del oficialismo para votar a favor de la acusación.

UNA INSÓLITA VOTACIÓN

Las perspectivas de la oposición no eran favorables al arrancar el proceso acusatorio, con preocupación por si Naranjo no era capaz de alargar su discurso y, por tanto, no se conseguían los votos necesarios, un pronóstico que empeoró cuando el diputado Jorge Sabag, del Partido Demócrata Cristiano, anunciaba por la tarde que se acababa de someter a una prueba PCR y que no se encontraba bien, por lo que no podría asistir. La votación solo podía tener lugar presencialmente, no había opción de asistir virtualmente.

En este contexto, desde el PD trasladaron a Sabag la necesidad de que acudiera a la sesión, convenciéndole de que viajara hasta Valparaíso, donde está la sede del Legislativo, para someterse a otra prueba diagnóstica, ya que el único síntoma que padecía era "cansancio".

Tras la noticia, y a sabiendas de que con su ausencia la oposición no contaba con los votos, desde el Gobierno se envió al secretario regional del Ministerio de Salud de Valparaíso, Georg Hubner, a vigilar la llegada a las inmediaciones de Sabag para impedirle la entrada. En una estrategia de distracción, finalmente el diputado pudo ingresar en la sala para votar entre acusaciones a La Moneda de articular una estrategia para impedir que saliera adelante la acusación constitucional.

Naranjo ha calificado la jornada como "histórica" gracias a "la unión de la oposición" que servido "como homenaje y reconocimiento a todas esas familias chilenas que han sufrido tanto durante este Gobierno, algunas por graves violaciones a los Derechos Humanos, otras por las condiciones indignas donde viven".

No obstante, y a pesar del éxito que ha logrado la oposición en la Cámara de Diputados, el propio Naranjo ha reconocido que el escenario en el Senado es totalmente diferente, aunque se ha mostrado tranquilo al respecto para asegurar que aunque "es difícil conseguir los votos", tienen "fe y esperanza" en convencer a los senadores.

El texto acusatorio, presentado por la oposición después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Piñera, consta de dos parte, una en la que se acusa al mandatario de incurrir en faltas graves a la probidad y la otra que defiende que las acciones de Piñera pusieron en tela de juicio del honor del país.

La publicación de los Papeles de Pandora, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.

Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.

La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.

