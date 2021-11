Agmeth Escaf, un consentido de los Char que se metió en las filas petristas

.Publicidad.

En Barranquilla todos saben de la cercanía y simpatía de Aghmeth Escaf con la familia Char. No sólo es por trinos en donde dice, sin ambages, que “Alejandro Char y su familia, lograron despertar en nosotros la capacidad de soñar con un mundo mejor. Y a seguir firmes en tus sueños y los de ellos”. Dicen, además, que una vez regresó a Barranquilla, Alex Char, le tiró un salvavidas en 2013. Es que había salido con una mano adelante y otra atrás del programa Día a Día un año antes en medio de una pelea jurídica con Caracol. El presentador, con su carisma, buscó al exalcalde y le mostró un proyecto que tuvo su visto bueno y en la alcaldía, entonces encabezada por Elsa Noguera, fue aprobado casi que de inmediato: aportarle un capital semilla a su productora propia, Agmeth Escaf producciones, además de la producción y conducción del programa Feliz Día de Telecaribe, donde adquirió un poder inusitado en la administración.

Nacido en el complicadísimo barrio de San Roque, jugaba fútbol y un juego que se llamaba chiquitas, que se hacía con escoba y tapas de gaseosa, justo en la calle de Guarnacaco, el primer jíbaro reconocido que tuvo Barranquilla. Se crio entre pandilleros, ladrones y soñadores. Muchos de sus amigos de infancia, a pesar de la pobreza que lo perseguía, cumplieron el sueño de convertirse en futbolistas o en cantantes. Él no sería la excepción.

-Publicidad.-

Vivía en esta casa de Bahareque en donde tenía que aprovisionarse de los elementos necesarios para atrapar murciélagos, una de las tareas encomendadas por su mamá, doña Ruth del Carmen Tijerino. Ella siempre lo levantaba a las 3 de la mañana para que cumpliera la durísima tarea de atrapar los bichos.

Publicidad.

Quería ser cantante, en su casa todo el tiempo sonaban canciones de Leonardo Favio y Miguel Bosé. Decían que tenía talento pero nunca tuvo el apoyo de nadie. Doña Ruth no daba abasto con sus tres hijos. Se los encomendaba a Dios y a sus vecinas que eran como Ángela, sobre todo Doña Rosita quien le enseñó la receta de arepa de huevo con la que aún deslumbra a sus comensales. Sus vecinos y Dios le hicieron el milagro que ninguno se torciera. Uno de ellos es Nico Tovar quien ha tenido éxito como músico en países como Chile.

Obsesivo, este hijo del libanés José Escaf Escaf, un tipo millonario que permitió que su hijo viviera en la extrema pobreza, se fue a Bogotá a los 22 años a hacer un casting en la telenovela del canal Uno Las ejecutivas y ahí quedó. Ese año, 1995, hizo tres novelas al hilo, una de ellas fue la popular Fuego Verde, en donde uno de los guionistas era el reconocido periodista norteamericano Tom Quinn. A la actuación le sumó la dirección y la presentación de programas. El más famoso de todos fue Día a Día, del que salió en una pelea en el 2012 que se resolvería a su favor obligando al canal a pagarle 2.000 millones de pesos por incumplimiento de contrato.

En Barranquilla, bajo la egida de los Char, Escaf se convirtió, mientras era alcaldesa Elsa Noguera, en el hombre que presentaba todos sus eventos. Además su relación estrecha con Christan Daes, a quien considera su primo como lo ha dicho públicamente, lo acercó aún más a la casa política. Tanto él como su exesposa, María Antonia Pardo, actual asesora de comunicaciones de Gustavo Petro, viven agradecidos con Daes, quien becó a sus hijos a través de su empresa Tecnoglass para que estudiaran en la universidad. Además, la empresa Prefabricados Amelia Jiménez e Hijos, de la mamá de Pardo, ha tenido contratos con A Construir, una de las grandes empresas que tiene millonarios contratos en el sector público, tanto con la alcaldía de Barranquilla como con otras administraciones de la Costa Caribe.

Otra cosita. No digan que el Icfes no sirve para nada. Mis dos hijos sacaron primer puesto en esa prueba. Al menor lo becó todo un año @UninorteCO. Hoy día ambos están becados por @TecnoglassSA y @ChrisDaes. Ser pilo sí paga. Y sí vale. Y sí sirve. Para la muestra mis pelaos. pic.twitter.com/oVjKUqvdWp — María Antonia Pardo (@NanyPardo) March 30, 2019

La fraternidad de Escaf con los Char se ve reflejada en cosas como que en 2014, en la alcaldía de Noguera, promocionó el programa Parques a la obra, además, tal y como lo reseñó La silla vacía, viajó a Veracruz, México, en la delegación oficial mandada por la alcaldía para buscar que Barranquilla se convirtiera en la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su paso al Pacto Histórico se dio el pasado 1 de octubre. La cercanía de su exesposa fue clave para la entrada del presentador a las filas petristas. Al jefe de la Colombia Humana no le importa que en años anteriores Escaf hubiera publicado trinos de alto calibre contra el líder de la colectividad con la que busca llegar por primera vez al Congreso, luego de haber sido precandidato del Partido Liberal para la Cámara como fórmula de Mauricio Gómez Amín, un hombre de la entrañas de César Gaviria y cabeza de lista al senado hace 4 años.

Algunos de los trinos contra Petro publicados en el pasado fueron así: ¿Petro invita a la desobediencia civil en el Atlántico? ¿Más de la que ya hay? Petro creo que es un acto irresponsable. No conoce a nuestra gente y la invitación debe ser a la prudencia y acato no a la desobediencia. Así no señor, así no”.

Escaf quiere ser la cabeza de lista del Pacto Histórico para la Cámara del Atlántico, pero ya entró en puja con el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Armando Benedetti y quien desde hace un año había anunciado sus aspiraciones después de ser uno de los investigadores de la Ñeñepolítica. Escaf está seguro que su carisma y respaldo de María Antonia Pardo serán suficientes para convencer a Petro de entregarle el primer renglón de la lista, a pesar de haber sido un consentido de los Char.

| Te puede interesar: