Despedida de Sanguino y Marulanda: no permitir que César Gaviria continúe haciendo política

.Publicidad.

Los senadores de la Alianza Verde, Iván Marulanda y Antonio Sanguino, no ganaron las elecciones al Congreso pero no se irán del sin antes lograr que expresidentes de la República no vuelvan a participar en política ni presidan de partidos políticos. Para eso, presentarán un proyecto de ley que impida que esta situación, tan recurrente en el país, se mantenga y sea evidente cada cuatro años en elecciones legislativas y presidenciales.

El proyecto de ley no permitiría que expresidentes como César Gaviria o Álvaro Uribe se mantengas activos. En el caso de Gaviria, lleva más de 30 años participando en política, fue presidente desde 1990 hasta 1994 y después de ser secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante diez años, se convirtió en el jefe único del partido Liberal hasta la actualidad, su respaldo político es el más deseado por candidatos debido a los dos millones de votos que representa. Por su parte, Uribe después ser presidente durante dos periodos consecutivos (2003-2010), se lanzó al Senado en 2014 y 2018 por el Centro Democrático, partido que preside y en el que sigue mandando hasta hoy. De ser aprobado el proyecto de ley de Marulanda y Sanguino, serían los más perjudicados.

-Publicidad.-

Le podría interesar: