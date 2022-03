Abusador sexual, déspota, íntimo de Putin y de Maduro: Steven Seagal el actor más odiado de Hollywood

Todo el país lo conoce. Las películas de Caracol son tan malas que es el rostro suyo el que mas se ve en películas de domingo a las cinco de la tarde, esa hora en la que todos queremos suicidarnos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las apariciones en grandes películas de acción de Steven Seagal son cada vez más raras. La razón es su mal comportamiento con compañeros. John Leguizamo, lo sufrió en carne propia. Durante el primer día del rodaje de Decisión Crítica Seagal, a pesar de que no era el director ni el productor, le espetó al colombiano “Acá mando yo”. Leguizamo le dijo, eres un retrasado y el hombre reaccionó haciéndole una llave de karate y poniéndolo de cara al piso. Obsesionado con él mismo Seagal creó y protagonizó un reality llamado, como no, Steven Seagal: Lawman. En uno de los episodios supremos entró con un tanque, si, un tanque de guerra a un lugar donde vendían gallos de pelea y mató a 115 de esas aves y hasta al perrito de la familia.

Pero esto no es lo más grave en lo que se ha visto enlodado su nombre. Cuando en abril del 2021 en un programa de NBC la periodista le preguntó por las acusaciones que ha recibido de haber abusado sexualmente de actrices tan cotizadas como la estrella de The good wife, Julianna Margulies, se levantó y se fue dejando a la periodista con la palabra en la boca

This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnight pic.twitter.com/Lr6mE3th4F

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 4, 2018