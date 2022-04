¡Desagradecidos! En México quieren cerrarle las puertas de Juan Carlos Osorio

No importó haberle dado la mayor victoria en mundiales a los manitos, ese 1-0 contra Alemania, la prensa mexicana quiere que se quede lejos del país

.Publicidad.

Después de haber hecho una campaña para el olvido con el América de Cali, y haber sido echado por Tulio Gómez por la puerta de atrás, Juan Carlos Osorio suena para ser técnico del club mexicano, Chivas de Guadalajara, uno de los más populares del país centroamericano. Sin embargo, ya empezaron a salir críticos que piden a gritos que el risaraldense no llegue a tierras mexicanas.

Muchos periodistas del país “manito” han puesto el grito en el cielo, ya que según ellos Osorio no es el perfil que debería tener el club de Guadalajara. Desde ya han empezado a lanzar críticas al colombiano, que después de lo que hizo en América, no tiene salvación a la opiniones negativas, vengan de donde vengan y hasta le piden a los directivos del Chivas que no “hundan al club” con esa contratación.

-Publicidad.-

Sin embargo, es desagradecido que el fútbol mexicano quiera cerrarle las puertas a Juan Carlos Osorio después de todo lo que hizo con la selección mexicana. Primero la clasificó al mundial de Rusia 2018 con unas estadísticas que jamás había conseguido, y segundo le dio la victoria más importante en un mundial, ese 1-0 frente a la campeona de ese entonces, Alemania.

Díganme pendejo, pero a mi si me gustaria ver a Juan Carlos Osorio como técnico de Chivas. Soy una minoria. Exijo mis derechos ❤🐐 Lastima que al parecer ya nos rechazó — Jericallo De ❤ (@DeChivasSomos_) April 19, 2022

Publicidad.

Por supuesto, la hoja de vida de Osorio quedó manchada por lo que sucedió con el conjunto caleño y también con lo que paso con la selección paraguaya, pero no es causal para que ahora ningún club lo quiera contratar, sobre todo en México, donde de alguna u otro forma, Osorio dejó buenos resultados.