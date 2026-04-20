- Denuncias por presunto desfalco y mala gestión encienden la crisis estudiantil en La Gran Colombia

El pasado 13 de abril de 2026, el movimiento estudiantil radicó un comunicado formal por los canales institucionales, solicitando algo básico en cualquier entorno democrático: la apertura de una mesa de diálogo. No se trató de una acción improvisada ni de una reacción emocional. Fue un ejercicio organizado, respetuoso y construido colectivamente con más de 600 firmas recolectadas en todas las jornadas académicas, con el objetivo de presentar un pliego de peticiones que recoge inquietudes reales del estudiantado. Sin embargo, la respuesta oficial nunca llegó y, en su lugar, lo que circula son versiones informales y mensajes indirectos en redes sociales.

Lo que comenzó como un ejercicio formal hoy escala hacia un escenario de tensión creciente, marcado por denuncias, silencio institucional y una comunidad estudiantil que empieza a perder la paciencia. Entre las principales preocupaciones aparecen situaciones que hoy se exponen con mayor fuerza: salones con sobrecupo que afectan el desarrollo de las clases y una ausencia o rotación constante de catedráticos que interrumpe los procesos académicos. Además, denuncian una carga laboral que ha llevado a algunos docentes a extender sus jornadas más allá de lo razonable, con impactos visibles en la calidad de la enseñanza.

A esto se suma una inquietud de fondo que golpea la credibilidad institucional: las certificaciones de alta calidad que ostenta la universidad no parecen reflejarse en la experiencia real dentro del aula. La brecha entre el reconocimiento formal y la práctica académica se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate. Pero el problema no termina en lo académico; también se señalan dificultades en la atención administrativa: quejas sin respuesta oportuna y procesos poco claros para quienes buscan graduarse sin contratiempos.

Las preguntas de los estudiantes en las asambleas son constantes: “¿Está fallando la gestión interna?”, “¿Por qué no hay una postura clara desde la rectoría?”, “¿Qué explica el silencio frente a cuestionamientos que afectan la vida académica?”. En este contexto, han comenzado a circular señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo administrativo. Hasta ahora, no hay pronunciamiento oficial que aclare estas preocupaciones, lo que incrementa la incertidumbre y amplifica la desconfianza.

Ante la falta de interlocución, los estudiantes han decidido escalar sus acciones: anunciaron un “pupitrazo” para visibilizar sus exigencias y una toma pacífica de las instalaciones, amparados en su derecho a la protesta. Lo que está en juego ya no es solo un pliego de peticiones; es la coherencia entre lo que la universidad proyecta y lo que realmente viven sus estudiantes. ¿La rectoría responderá a tiempo? Porque si las instituciones educativas no escuchan a sus estudiantes por los canales establecidos, el problema ya no es de comunicación, sino de integridad institucional.

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