De vender gafas en la playa a brillar en los realities, la historia de Pantera de La Casa de los famosos

Para esta primera temporada de La Casa de los Famosos, se han sumado diferentes personajes reconocidos. Entre ellos nos encontramos con Pantera, un joven modelo que además ua ha brillado en la televisión colombiana. Claro que para él las cosas no han sido fácil. No nació en cuna de oro e incluso años atrás, se la rebuscaba de una manera totalmente honrada. Aunque hoy ya es referente de varios realities en el país, para él fue una tarea ardua. Hoy que llega al programa del Canal RCN y Vix, está seguro de que no va a desaprovechar la oportunidad y buscará llegar hasta la final.

De trabajar en la playa a ser participante de La Casa de los Famosos

Los orígenes de Pantera para algunos podrían ser considerados como humildes. Este joven que ahora brilla en las pasarelas, tenía que trabajar en las playas vendiendo gafas, exactamente en el rodadero de Santa Marta. De estar allí, pasó a ser modelo y logró su primera participación en El Desafío. En esta edición logró destacar aunque no entró entre los finalistas de aquella edición del 2018. Posteriormente llegó a hacer parte del programa Guerreros del Canal Uno, donde también tuvo una participación notable. Ahora, tras haber hecho parte de estos formatos, se convierte en un nuevo participante de La Casa de los Famosos.

En Las Dos Orillas estuvimos en entrevista con Kevin 'Pantera' hablando sobre su participación en este reality. Según nos comentó, no hay una estrategia para aplicar en este tipo de programas. Se trata de ser uno mismo y respetar a todos por igual. Para él, será necesario tener la forma de entrenar y alimentarse, de resto, será pan comido. Claro, esto es lo que él cree, aunque seguramente, serán más los retos que deba enfrentar dentro de La Casa de los Famosos del Canal RCN y Vix. Eso sí, su participación previa en otros realities, le permitirán a Pantera de alguna manera tener ventaja sobre los demás participantes.

Aún así, este es un nuevo reto totalmente diferente a los anteriores. De igual forma, en este reality será de vital importancia el apoyo de la gente para poder llegar a la final. Siendo así las cosas, hay mucho más en juego de lo que uno piensa. Aquí le dejamos completa la entrevista con este participante de La Casa de los Famosos.

