El día en que Escobar ‘vendió’ a Carlos Lehder a los gringos: De socios a enemigos

Entre los criminales más temidos de los 70’s y 80’s en Colombia, Pablo Escobar y Carlos Lehder se daban la mano, y no solo de forma metafórica. En algún punto llegaron a negociar y hablarse de una forma cercana, sin embargo, eso no duró mucho. De hecho, en algún punto el colombo-alemán temió que el paisa le arrebataría la vida. Esta turbulenta relación tuvo muchos altos y bajos, secretos que tras su regreso a Colombia quiso contar a diferentes medios de comunicación.

En este caso hay que empezar por el final, y como muchos saben, en 2020, tras haber estado preso 33 años en cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos, el antiguo capo se fue para Alemania, donde vivió tres años y escribió su libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín, para finalmnete regresar a Colombia. Aquel escrito fue muy sonado y revela muchos de sus secretos y vivencias. Pero con su entrada al país, se han conocido detalles aún más impresionantes.

Llegada de Carlos Lehder a Colombia

Sobre todo de lo que vivió con ‘El Patrón’, en una entrevista con Noticias Caracol el ex capo afirmó que no solo tuvo la suerte de sobrevivir a 33 años de cárcel en Estados Unidos, sino también a Pablo Escobar, porque cuando fue extraditado, en 1987, él ya había asesinado a varios integrantes del cartel de Medellín y, si no hubiese sido por su salida del país, tal vez su otro destino hubiese sido la muerte a manos del narco más temido, que en algún momento fue su socio.

La extradición de Carlos Lehder por un error de Escobar

Sin embargo, hasta el último momento hubo fricción entre ellos. ¿La última? El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. “Le reclamé porque dos días después de que los pistoleros de Pablo Escobar cometieron ese asesinato, el presidente Belisario Betancur firmó mi extradición a Estados Unidos. Pablo me ofreció excusas”, contó en una entrevista a Semana.

De hecho, Lehder se arrepiente mucho de su relación con Escobar: “Él se convirtió en un monstruo, en un terrorista, y causó un desastre imperdonable en Colombia contra el Gobierno. Pablo no le tenía miedo absolutamente a nadie, excepto a ser extraditado”. Y aunque sabe que hizo daño al país, en la misma entrevista afirmó que no se compara en nada con él.

Era un especialista en transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos para el cartel de Medellín. Esa era su misión, su pasión, su error. Y, por lo general, tenía éxito llevando la cocaína por mar y aire a los gringos. Nunca tuvo relación con la violencia, no mató absolutamente a nadie, ni atacó al Gobierno de forma violenta según su propio testimonio, y por eso no considera que haya sido un narco de tan alto nivel.

Además, Lehder también afirmó que fue un "error gravísimo escoger la profesión de narco". "Mi mensaje directo a las nuevas generaciones es: no crucen por ese puente del narcotráfico, que se está cayendo; ese es mi consejo", afirmó. Finalizando también con que viene en son de paz y sin ánimos de ser un problema en Colombia: "No conozco la mafia colombiana, no tengo nada que temer porque no le he hecho daño absolutamente a nadie. Vengo con el corazón abierto, con la mano extendida", expresó.

