¿No se acaba la mermelada? A pesar de su cercanía a Petro, Holman Morris no será el gerente de la RTVC, la abogada y actriz le ganó el puesto

Noráida Rodríguez, la abogada y actriz de 56 años, ha tenido una larga carrera en la televisión de los años 80, en producciones como “Pedro el Escamoso”, “La baby sister”, entre otras. Por otro lado, es graduada en derecho de la universidad de la Sabana, en Bogotá.

Tras el rumor de que Holman Morris sería el posible opcionado para el cargo como gerente de la RTVC, por ser un hombre cercano a Gustavo Petro, resultó que no. Pues la presidencia de la república publicó la hoja de vida de Noráida Roríguez, indicando que sería quien ocuparía dicho cargo, por lo que se estima que su nombramiento será muy pronto.

La RTVC comunicó lo siguiente: “Rodríguez ha manifestado su compromiso de trabajar en equipo con el objetivo de ofrecer una programación de calidad, que refleje la diversidad y riqueza cultural de Colombia y que fomente la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más informada y crítica”, mostrándose muy optimistas con la noticia.

No obstante, las opiniones de los internautas no fueron positivas, pues la inclinación política de Noráida Rodríguez hacia el actual presidente fueron motivo de sospecha: “Ahora su fanatismo por Petro es entendible”, “Esa es petrista, por eso la nombraron” o “Le dieron mermelada”. Al parecer, la imagen de este gobierno va en decadencia, y las decisiones de Petro no serán muy bien recibidas.

