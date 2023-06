De locos: ¿habitantes wayú extorsionando a quienes construyen parque eólico en La Guajira?

Por: Gustavo Dionisio Múnera Bohórquez |

junio 06, 2023

Extorsión, fue el delito denunciado vox populi por el senador José David Name, que según él, viene cometiendo la ONG Nación Wayúu contra la empresa que construye el parque eólico Windpeshi en el norte de La Guajira. La empresa italiana responsable de desarrollar el complejo energético anunció que como consecuencia de lo anterior, por el momento dicha planta no va y entra en un cese indefinido. Dice un refrán africano que cuando pelean los elefantes el único que sufre es el pasto. Y esto es lo que está sucediendo en este momento con este tira y afloje entre el sector energético con inversión en La Guajira y los autodeclarados dueños de todo cuanto se pueda pisar en este territorio.

Por desgracia quien pierde con el cese del desarrollo de la planta eólica es La Guajira en general y los wayúus en particular. Aunque de momento es la palabra de los empresarios contra la de unos dirigentes indígenas, hay indicios de que estos últimos no son tan inocentes del fuerte cargo delictivo que les lanzó José David Name, reiterándose en la acusación formulada cuando ha sido entrevistado por los medios de prensa nacionales. No así de clara y contundente ha sido la defensa de los miembros de la ONG en problemas, que más bien han esgrimidos evasivas, como que ellos son los dueños del territorio donde tiene su sede el complejo productor de energía. En ningún momento los oenegeros insinuaron siquiera que llevarían el caso a las instancias judiciales del país.

El accionar de los wayúus dista de ser ejemplar cuando de querer beneficiarse lícita o ilícitamente de lo que sucede en su entorno. Por ejemplo, el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías quiso conectar a su país y el nuestro con un gasoducto que construiría PDVS, la estatal compañía de petróleo venezolana. Se cansaron los equipos técnicos y políticos de hablar con los “dirigentes” que a diario se aparecían una vez se había llegado a algún acuerdo con los representantes wayúus. Siempre llegaba alguien a última hora con el argumento de que a él no le consultaron esto y aquello. PDVS se mamó y dijo, ahí les dejó su gas.

De modo que la extorsión y el chantaje no es modo de actuar extraño a la cultura wayúu. Cualquiera puede dar fe de que enrrumbarse a hacer turismo al norte de esta tierra, es una constante pedidera de dinero con cabuyas a manera de los retenes muy similares de la otrora FARC. Hace un par de meses chantajearon a unos turistas en el Cabo de la Vela, porque en su interesado sentido de propiedad, las parejas de motociclistas detenidas debieron pedir permiso para transitar por suelo colombiano. Y qué decir de por qué no hay otros proveedores de internet en Maicao. Pues, porque los wayúus no han permitido el paso del cable de fibra óptica necesario para prestar dicho servicio, como tuve la oportunidad de charlarlo recientemente con un funcionario de la empresa CLARO. Queda por denunciar el cierre de la válvula del gas cada vez que a estos filibusteros les parece. No hay derecho a tanta vejación wayúu, mientras las generaciones de muertos por hambre entre ellos se cuentan por cientos.



