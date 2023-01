.Publicidad.

Hace 25 años Silvestre todavía era un muchacho de Urumita en La Guajira que soñaba con ser una estrella. Hace 25 años pesaba 100 kilos y aún tenía el recuerdo fresco de su infancia cuando tenía que ayudar en la terminal de Valledupar –ciudad a la que se mudaron para buscar una mejor vida- a William, su papá, quien era camionero. Silvestre se aferró con uñas y dientes a su sueño, le tocó vivir en sofás prestados, cobrar 2 millones de pesos por toque para los pocos que lo conocían, plata que tenía que repartir entre los músicos que lo acompañaban y al final sólo le quedaban 200 mil pesos. No tenía plata pero si talento y echó pa’lante.

En diciembre del 2001 Camilo Cano, hijo de don Guillermo Cano, el director y accionista de El Espectador asesinado por Pablo Escobar y su esposa, la vallenata Clemencia Villazón, hermana de Iván hicieron en su apartamento de Rosales en Bogotá una parranda monumental. Invitaron a sus amigos más íntimos entre los que se contaban el joven abogado Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond, un consultor experto en temas agrarios que intentó llegar al senado por el Centro Deocrático en las pasadas elecciones, quien llevó a su sobrino Silvestre, viendo en la reunión una oportunidad de oro para mostrarse a los influyentes bogotanos. E esa época Silvestre era un gordito carismático, que entre canción y canción fascinaba a su público con chistes creados por él mismo. Uno de los que quedó impactado fue el abogado De la Espriella. Se tomaron un ron al final de la presentación y el abogado le dijo “Llámame cuando firmes tu primer contrato, vas a llegar lejos”-Vaticinó.

Al año sonó su celular. Era Silvestre. Sony Music acababa de ficharlo para grabar su primer álbum, Tanto para ti. Toda la asesoría legal corrió por cuenta de De la Espriella partners. Era el principio de una bonita y duradera amistad que hoy se convirtió en la posibilidad de un gran negocio: el ron Defensor. Quieren llegar tan lejos como los grandes nombres de los rones Caribe que se imponen en el mundo y que perteneces a grandes familias latinoamericanas.

Todo arrancó hace cuatro siglos en Barbados cuando a los piratas ingleses les dio por fermentar la caña de azúcar y enterrarlas en barricas que después destapaban al cabo de unos cuantos meses. Desde entonces el ron, esa bebida tan noble, se ganó la fama de ser brebaje para bucaneros, cuando no hay nada más noble que él.

En los últimos años el ron vive una especie de época dorada. En grandes mesas su nobleza le está quitando protagonismo al whisky. Según le contó a la República Luis Alfonso Rios, maestro ronero de la Industria Licorera de Caldas, estas serían las cualidades que deberían tener los mejores rones: usar la mejor agua manantial, que se destile con columna de rones, usar un barril de buena madera, el lugar donde se añeja con la temperatura y altura correctas, y finalmente, la experiencia de quien lo produce, allí es indispensable el estilo y el ingenio del maestro ronero para exaltar las características.

Es por eso que existen rones de la categoría y tradición de Ron Zacapa, creada hace 35 años por la familia guatemalteca García Boltrán quienes vendieron la marca en el año 2011 a la multinacional Diageo por USD 100 millones. Otros roneros del mismo país, los Pellas decidieron no vender su marca que nació en 1890 cuando lograron producir el Flor de caña, uno de los mejores del mundo. Su historia, de 132 años, no se ha visto ensombrecida por nada, incluso por la llegada al poder de Daniel Ortega y su perpetuación como dictador.

Venezuela tiene dos marcas de rones, uno es el Santa Teresa, perteneciente desde el siglo XIX a la familia Vollmer, quien adquirió la tradición de una marca con trescientos años de historia. Han logrado que los vaivenes políticos no los toquen. El chavismo no le negó su importancia e incluso la llegada de Hugo Chávez no representó el peor revés que han tenido que afrontar. Fue más complicada la situación en 1983 cuando vivieron una crisis en pleno gobierno de Carlos Andrés Pérez. La compañía, cuarenta años después, está cotizada en USD 400 millones, los mismos que cuesta otra de las grandes roneras venezolanas, Ron Diplomático, otra de las inspiraciones y que acaba de vender su marca por mas de 700 millones de dólares. Una transacción que ha animado a Abelardo de la Espriella a seguirle apostando a su ron Defensor, que bautizó inspirado en el oficio de toda su vida como abogado penalista: defender acusados.

Su idea de mezclarle otros gustos y emprendimientos al derecho no es nueva. Ya tenía una marca de vino, Fratelone, y un aceite de oliva, Bocato de cardinale. Pero buscaba su golpe de K.O. Era una idea fija desde hace cinco años: incursionar en el ron y poner a volar alto. Había nacido la empresa Dominio de la Espriella. Y puso toda la carne en el asador.

Ubicó a Panamá como el destino perfecto para instalar la compañía. Consiguió allí al maestro ronero Don Pacho, uno de los más cotizados del mundo e instaló su destilería en las tierras volcánica de Chiriqui donde después de un lustro el ron Defensor quedó listo. La siguiente prueba: la cata de Silvestre Dangond. Se fascinó. Lo dudó. Entró de socio al negocio.

El ron fue añejado en barricas de roble que importó directamente de Jack Daniels y el toque colombiano marca la diferencia. La concentración de alcohol del liquido destilado puro es del 60% para bajársela se le añade el agua más pura que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta para que quede en 40%. De la mezcla resulta la exquisitez del ron Defensor

Las botellas también fueron pensadas al detalles. Se diseñaron e hicieron en Italia, en Bruni Glass, un lugar en donde hacen exclusivos envases de perfume. La discusión sobre el diseño de la botella duró dos años. Quería que no se pareciera a ningún otro ron colombiano. Los corchos fueron hechos en Alemania. Todo quedó a punto y desde octubre el ron está a disposición en licoreras seleccionadas. Su precio oscila entre los $ 220 y los $ 290 mil pesos.

Abelardo de la Espriella y Silvestre Dangond se le entregaron al proyecto con todo. El primero suspendió sus actividades como abogado y quedó solo como presidente de De la Espriella Enterprise el músico hizo un paréntesis para celebrar catas y posicionar su marca, porque están convencidos que Defensor está por encima de los rones más importantes del mundo, saben que el licor está de moda y en febrero Defensor entrará a conquistar el mercado Estados Unidos donde sobran los latinos dominicanos, puertorriqueños, cubanos, colombianos, que saben lo que vale un buen ron.