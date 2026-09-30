- De esta lista de los 23 señalados por el Tigre en campaña, ya dos se quedaron sin visa ¿Quiénes siguen?

El 8 de junio, en medio de la campaña presidencial, el entonces candidato Abelardo de la Espriella le dijo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que tuviera en el radar a varios dirigentes políticos involucrados en casos de corrupción en el país. A dos de los 23 nombres de la Lista del Tigre, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya revocó las visas de ingreso: Euclides Torres Romero y a senadora guajira del Movimiento Mais y una de las grandes aliadas del ex presidente Petro en el Congreso: Martha Peralta Epieyú.
El veto incluye a sus familiares directos y esta fue la explicación que dio el Departamento de Estado en su comunicación.
Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. (@StateDeptSPOX): El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el @StateDept está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia,… https://t.co/x2yBDDMotB— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 28, 2026
En medio de una transmisión en vivo, De la Espriella enumeró un listado de implicados en delitos electorales, mientras señalaba que el Quitavisas, como llamó sin mencionarlo a Landau, tenía los ojos puestos sobre los corruptos. Estos son los nombres que pedía meter en su radar.
La lista de De la Espriella fue esta
- Carlos Caicedo
- Patricia Caicedo
- Felipe Hernández
- Musa Besaile
- Rafael Martínez
- Antonio Correa
- Fernando Niño
- Iván Vargas
- Andrea Vargas
- Eduardo Pulgar
- Euclides Torres
- Agmeth Escaf
- Juan Carlos Muñiz
- Pedro Flórez
- Clan de los hermanos Calle
- Mario Fernández
- Carime Cotes
- Rafael Macea
- Luis Ramiro Ricardo
- Carlos Felipe Quintero
- Martha Peralta
- Jhoana Osorio
- Luis Fernando Lobo
El Quitavisas es el subsecretario Landau segundo al mando de la diplomacia estadounidense, después del secretario Marco Rubio, quien conoce bien a Colombia y Latinoamérica, ha sido cercano al ex Presidente Uribe y estuvo presente en el sepelio de Miguel Uribe, a quien conoció y asistió en representación del gobierno de Estados Unidos.
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Desde marzo de ese año, asumió responsabilidades sobre el control migratorio, y la competencia regional de Washington frente a países como China y la seguridad hemisférica. Ese mismo mes, el 6 de marzo, se reunió personalmente con el candidato De la Espriella en Miami, en una cena de gala del Escudo de América.
Landeu s un viejo conocido de Colombia. Su papá llegó a Colombia a los 18 años, antes de entrar al Ejército de EE. UU. y dedicarse después a la vida diplomática, mientras sus abuelos Jacob y Jeanette rehicieron su vida en el país, y hoy reposan en Bogotá, en el Cementerio Hebreo del Sur.
Su apodo de Quitavisas se lo ha ganado por su campaña de vetar el ingreso al país a personajes acusados de corrupción e incitar a la violencia. En la lista de Tigre están políticos como Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Musa Besaile, dos veces senador cordobés, involucrado en los escándalos de corrupción Odebrecht y el Cartel de la Toga, Agmeth Escaf, actor y presentador de televisión barranquillero, fue representante por Atlántico de Colombia Humana. Mario Fernández, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer.
Landau también le revocó la visa a Viviana Marín, secretaría de la Juventud Comunista en Bogotá con diez años de militancia en la JUCO, quien llamó a hacer invivible este país tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.
La revocatoria de las visas de Torres y Peralta anunciada por el Departamento de Estado y no directamente por Landau, ponen tela de juicio a los otros que el presidente señaló en vivo y en directo cuando estaba en la campaña del Tigre.
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