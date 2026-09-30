- De esta lista de los 23 señalados por el Tigre en campaña, ya dos se quedaron sin visa ¿Quiénes siguen?

El segundo de Marcos Rubio en el Dpto de Estado, Cristopher Landau, le vetó la entrada a EEUU al empresario Euclides Torres y Martha Peralta, ambos aliados de Petro

El 8 de junio, en medio de la campaña presidencial, el entonces candidato Abelardo de la Espriella le dijo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que tuviera en el radar a varios dirigentes políticos involucrados en casos de corrupción en el país. A dos de los 23 nombres de la Lista del Tigre, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya revocó las visas de ingreso: Euclides Torres Romero y a senadora guajira del Movimiento Mais y una de las grandes aliadas del ex presidente Petro en el Congreso: Martha Peralta Epieyú.

El veto incluye a sus familiares directos y esta fue la explicación que dio el Departamento de Estado en su comunicación.

Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. (@StateDeptSPOX): El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el @StateDept está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia,… https://t.co/x2yBDDMotB — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 28, 2026

En medio de una transmisión en vivo, De la Espriella enumeró un listado de implicados en delitos electorales, mientras señalaba que el Quitavisas, como llamó sin mencionarlo a Landau, tenía los ojos puestos sobre los corruptos. Estos son los nombres que pedía meter en su radar.

La lista de De la Espriella fue esta

Carlos Caicedo

Patricia Caicedo

Felipe Hernández

Musa Besaile

Rafael Martínez

Antonio Correa

Fernando Niño

Iván Vargas

Andrea Vargas

Eduardo Pulgar

Euclides Torres

Agmeth Escaf

Juan Carlos Muñiz

Pedro Flórez

Clan de los hermanos Calle

Mario Fernández

Carime Cotes

Rafael Macea

Luis Ramiro Ricardo

Carlos Felipe Quintero

Martha Peralta

Jhoana Osorio

Luis Fernando Lobo

El Quitavisas es el subsecretario Landau segundo al mando de la diplomacia estadounidense, después del secretario Marco Rubio, quien conoce bien a Colombia y Latinoamérica, ha sido cercano al ex Presidente Uribe y estuvo presente en el sepelio de Miguel Uribe, a quien conoció y asistió en representación del gobierno de Estados Unidos.

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Desde marzo de ese año, asumió responsabilidades sobre el control migratorio, y la competencia regional de Washington frente a países como China y la seguridad hemisférica. Ese mismo mes, el 6 de marzo, se reunió personalmente con el candidato De la Espriella en Miami, en una cena de gala del Escudo de América.

Antes de ser presidente, Abelardo de la Espriella se reunió en Miami con Cristopher Landau

Landeu s un viejo conocido de Colombia. Su papá llegó a Colombia a los 18 años, antes de entrar al Ejército de EE. UU. y dedicarse después a la vida diplomática, mientras sus abuelos Jacob y Jeanette rehicieron su vida en el país, y hoy reposan en Bogotá, en el Cementerio Hebreo del Sur.

Su apodo de Quitavisas se lo ha ganado por su campaña de vetar el ingreso al país a personajes acusados de corrupción e incitar a la violencia. En la lista de Tigre están políticos como Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Musa Besaile, dos veces senador cordobés, involucrado en los escándalos de corrupción Odebrecht y el Cartel de la Toga, Agmeth Escaf, actor y presentador de televisión barranquillero, fue representante por Atlántico de Colombia Humana. Mario Fernández, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer.

Landau también le revocó la visa a Viviana Marín, secretaría de la Juventud Comunista en Bogotá con diez años de militancia en la JUCO, quien llamó a hacer invivible este país tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.

La revocatoria de las visas de Torres y Peralta anunciada por el Departamento de Estado y no directamente por Landau, ponen tela de juicio a los otros que el presidente señaló en vivo y en directo cuando estaba en la campaña del Tigre.

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