La frase tiene origen bíblico y el presidente la ha convertido en una muletilla que lo empodera con iluminación divina y siempre va atada a su Firme por la Patria

En la noche del martes de esta semana, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en San José del Guaviare dando a conocer los resultados de las operaciones militares contra las disidencias de Iván Mordisco en Miraflores. Allí, tras la reunión con la cúpula militar a la que dio la orden de seguir firmes en la guerra, celebró públicamente lo que calificó como uno de los golpes más importantes en 12 años. Un grito enfático “Viva Cristo Rey” finalizó sus palabras.

Con esa misma frase había iniciado su mandato el 7 de agosto en el campo de paradas del Cantón Militar Nápoles (más conocido por los caleños como batallón Pichincha), la tradicional transmisión de mando que esta vez tuvo un aire diferente con una demostración de fuerza y guerra. Helicópteros Black Hawk, vehículos acorazados de transporte táctico Titan y vehículos Gladiator 8x8, dos aviones Kfir sobrevolando Cali acompañaron una parada militar en la que participaron más de 500 integrantes de las cuatro fuerzas —Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía—, organizados en bloques simétricos. El remate del discurso que en vivo y en directo vieron los invitados asistentes en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde prestó juramento, fue “Viva Cristo Rey “ que hoy pene el punto final a toda intervención política.

En su poseión en el Batallón Pichincha de Cali, Abelardo empezó su mandato con su fase más usada "Viva Cristo Rey"

Una frase con esencia bíblica

Esta es una de las proclamaciones más conocidas de la tradición cristiana. Aunque estas palabras no aparecen literalmente en la Biblia, su significado tiene un fundamento profundamente bíblico: Jesucristo es presentado en el Nuevo Testamento como Rey, Señor y soberano, y su reino no se limita a un poder político o terrenal, sino que tiene una dimensión espiritual y universal.

Uno de los momentos más importantes para comprender esta idea ocurre durante el interrogatorio de Jesús ante Poncio Pilato. En el Evangelio de Juan, Pilato pregunta a Jesús si es rey. La respuesta de Cristo es fundamental: “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a la verdad.”

Juan 18:37

Esta es probablemente la referencia bíblica más directa para entender la expresión Cristo Rey. Jesús no niega que sea rey. Unos versículos antes, había explicado la naturaleza particular de su reino: “Mi reino no es de este mundo.” Juan 18:36

No se trata de un rey que pretende conquistar territorios mediante ejércitos. Su autoridad está relacionada con la verdad, la justicia, la salvación y la relación del ser humano con Dios.

La idea de Cristo como rey aparece también de manera explícita en el Apocalipsis 19:16, donde Jesucristo es “Rey de reyes y Señor de señores,” La realeza de Jesús aparece como una autoridad superior a la de todos los gobernantes.

Por eso, cuando un creyente exclama ¡Viva Cristo Rey!, está proclamando esencialmente una convicción bíblica: Jesucristo es Señor y Rey, y su autoridad está por encima de cualquier poder humano.

Abelardo de la Espriella, como presidente de Colombia, la está usando en todo su ejercicio del poder. Desde el 30 de agosto en la loción en qe ofreció discultas por carácter religioso de su posesión terminó nuevamente con “¡Viva Cristo Rey”.

Antes en la visita a Buenaventura, durante un acto de Gobierno relacionado con la reconstrucción y con el anuncio de una reducción de las tasas para crédito de vivienda nueva, el presidente terminó “Amén. ¡Qué viva Cristo Rey! ¡Se puede!” En el acto oficial de posesión de los nuevos magistrados del CNE, el 1 de septiembre De la Espriella volvió a utilizar la frase al terminar su intervención:“Que Dios los ilumine, para que cumplan con rectitud y que bendiga siempre a nuestra democracia y a Colombia. ¡Y que viva Cristo Rey!”.

En su declaración a los medios después del recorrido por la Línea 1 del Metro de Bogotá, el presidente habló de la obra, agradeció al alcalde Carlos Fernando Galán y terminó diciendo: “Muchas gracias y que viva Cristo Rey.”, publicado directamente en la página oficial de la Presidencia,

Una frase más allá de la esencia bíblica

En Colombia la frase adquirió muy temprano una dimensión político-religiosa, particularmente en los sectores católicos conservadores. En 1925, el papa Pío XI instituyó oficialmente la fiesta de Cristo Rey mediante la encíclica Quas Primas. La idea no era simplemente devocional: afirmaba la realeza social de Jesucristo, es decir, que la autoridad de Cristo debía tener consecuencias sobre la vida pública y social.

Esa concepción encontró terreno especialmente fértil porque el país seguía profundamente marcado por la alianza histórica entre Iglesia católica y Partido Conservador.

Sin embargo, no se puede decir que ¡Viva Cristo Rey! haya sido originalmente un lema creado por ese partido. Su origen es católico y universal, y su transformación en grito militante se produjo especialmente en México con los cristeros y también en España desde el carlismo.

La exclamación pasó a convertirse, en determinados momentos del siglo XX, en una consigna del catolicismo político y militante. En Colombia quedó vinculada a la confrontación entre catolicismo, conservatismo y liberalismo.

Su utilización de hoy por el presidente reactiva una tradición política y religiosa que tiene antecedentes nacionales propios. No significa necesariamente que quien la pronuncia esté reivindicando la violencia cristera o la antigua alianza Iglesia-conservatismo, pero la carga histórica de la expresión existey explicabuena parte de la controversia actual.

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