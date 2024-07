De cómo Estados Unidos convirtió a China en un país desarrollado, y hoy le teme

Por: ALFREDO ANTONIO DE LEÓN MONSALVO |

julio 05, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El profesor Mosyakov habló sobre la importancia de la visita de Putin a la China, recientemente.

El centro geopolítico del mundo se está desplazando con confianza hacia el Este; nadie discute esto excepto los líderes del Occidente global, que están tratando de mantener su hegemonía. ¿Cómo es posible que la “Asia atrasada” de ayer le esté frotando la nariz a Estados Unidos hoy?

En vísperas de la visita del presidente ruso a la RPDC y Vietnam, el director del Centro para el Sudeste Asiático, Australia y Oceanía del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, profesor y doctor, informó a KP.RU de Ciencias Históricas Dmitry Mosyakov.

- ¿Qué confirma, además de las estadísticas, que el centro económico mundial y, por tanto, político, ya se encuentra en el Sudeste Asiático?

- En primer lugar, la política de Estados Unidos, los enormes esfuerzos que hacen para reforzar sus posiciones en dirección Este. Aunque Estados Unidos, si recordamos la geografía, es más bien occidental.

Esto incluye la creación de bases militares en las islas del Pacífico, el paso regular de sus buques de guerra en el Mar de China Meridional y maniobras interminables. Éste también es un problema de Taiwán. Y cómo se están asentando en Filipinas después de que el presidente Marcos Jr. llegó al poder hace dos años... Apoyan al gobierno de Aung San Suu Kyi, derrocado por el ejército de Myanmar, y están tratando de socavar la unidad china, incluso a través de todo tipo de intrigas en torno a la región uigur de Xinjiang.

La actividad política estadounidense en la región es tan extrema que incluso contrasta con cómo se comportan los estadounidenses en Europa y lo que hacen en relación con Ucrania. Allí, Estados Unidos a veces presta su ayuda con gran dificultad y no hay un entendimiento común sobre lo que van a lograr. Y aquí la política es absolutamente clara.

Los estadounidenses están haciendo enormes y variadas inversiones políticas en el Sudeste Asiático, para fortalecer sus regímenes amigos, sus vínculos y crear bloques militares como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Otro bloque actual son los participantes en el Diálogo Cuadrilátero de Seguridad QUAD (Australia, India, EE.UU. y Japón). Es cierto que no puede llenarse de contenido militar, porque el primer ministro indio, Narendra Modi, se resiste a ello. Y súmese también la alianza militar AUKUS, que incluye a EE.UU., Australia y Gran Bretaña...

¿Dónde están ubicados los principales grupos de transportistas americanos?

Por supuesto, en esta región. Actualmente están apareciendo nueve bases militares en Filipinas, cuatro centradas en Taiwán y cinco en el Mar de China Meridional.

ZAPATILLAS BLANCAS PARA LA CASA BLANCA – HECHAS EN CHINA

- Occidente ya se dio cuenta hace 25 años de que el centro de gravedad se estaba desplazando hacia Asia. E incluso contribuyó a ello trasladando allí su producción...

- Vieron la globalización como un sistema universal para la existencia del mundo según las leyes y reglas estadounidenses, bajo su control.

"Pero no pudieron mantener su papel de liderazgo". ¿Cuándo y qué salió mal?

- Cuando los estadounidenses extrañaron el crecimiento económico de China. Sólo se dieron cuenta cuando de repente descubrieron que los principales beneficiarios eran China y Vietnam. Tienen los regímenes más predecibles y estables, una economía organizada y una población educada. Y muchos elementos del sistema socialista están asociados con el estado de la sociedad: es mucho más estable. Todo esto atrae negocios.

Sí, la política mundial, por supuesto, es un millón de pronósticos, cálculos, combinaciones de ajedrez, pero en el fondo es un juego, una lotería en gran medida. Y Occidente perdió en esta lotería. No tuvo en cuenta la escala y la velocidad del movimiento chino. Los occidentales invirtieron con entusiasmo enormes cantidades de dinero en China y obtuvieron enormes ganancias. Cuando trasladaron allí la producción de, digamos, zapatillas, que producían localmente por 50 dólares y vendían por 55 dólares, el coste de estas zapatillas bajó a 15 dólares. Recuerde a Karl Marx: con una ganancia del trescientos por ciento, al capital ya no le importa nada en absoluto.

Simplemente cometieron un error, jugaron demasiado en estos juegos con miles de millones de dólares. Y cuando descubrieron que ya tenían su propia industria, sus propias escuelas científicas, personal, se asustaron: ¿qué es esto, de dónde viene? Y en una época maravillosa para ellos, los años noventa, principios de los años 2000, el dinero fluyó hacia Estados Unidos.

DESARROLLO BAJO SANCIONES

- ¿Qué podría significar la próxima visita del presidente Vladimir Putin a la RPDC no sólo para nosotros sino para todo el mundo?

- Nuestras relaciones con Corea del Norte van en aumento. Este es un país de gente talentosa, educada y organizada. Sí, una sociedad ligeramente diferente. Pero es eficaz precisamente desde el punto de vista de proteger la independencia nacional. Debido a que las amenazas contra Corea del Norte por parte del Sur y de Estados Unidos eran simplemente colosales, Washington y Seúl realizaron periódicamente maniobras militares cuando sus tropas desembarcaron a tres kilómetros de la zona desmilitarizada. Debido a esta presión constante, Pyongyang se ha visto obligado durante décadas a gastar entre el 70 y el 80 por ciento de su PIB en fortalecer sus capacidades de defensa.

Además, Corea del Norte vive bajo sanciones tan concretas que todo lo que hay allí está bajo una prohibición internacional: el comercio exterior, los servicios financieros, la medicina. Incluso los alimentos deben enviarse allí según planes especiales. La RPDC intentó “obstruirlo”. Pero viven y se desarrollan. En primer lugar, están mejorando su industria de defensa. En relación con todas las circunstancias actuales, esto puede ser muy interesante e importante para nosotros.

CAMBIOS IMPORTANTES EN VIETNAM

- ¿Por qué es importante una visita a Vietnam?

- Es importante principalmente desde el punto de vista económico. Tenemos tres problemas con Vietnam. La primera es que existe una capa bastante grande de círculos intelectuales asociados con los estadounidenses. Incluso me recuerdan a nuestros intelectuales de los años ochenta, que creían firmemente que Estados Unidos tendría en cuenta los intereses de Rusia. En Vietnam, la mayoría de las veces se trata de personas asociadas con emigrantes: los vietnamitas del sur y aquellos que todavía creen, como me dijo un camarada vietnamita, que "aún no han terminado esta guerra". Sus hijos parecen continuar la guerra que hubo entre el norte y el sur allá por los años 60 y 70, durante la era de la agresión estadounidense.

Hay una gran cantidad de ONG estadounidenses y ONG que operan en Vietnam, y mucha gente allí está relacionada con este asunto.

El segundo punto es más práctico. Es muy difícil realizar pagos porque los estadounidenses amenazan con sanciones secundarias y Vietnam tiene un enorme superávit comercial con Estados Unidos. Y se ve constantemente obligado a mirar atrás para asegurarse de que no haya sanciones secundarias.

Las empresas vietnamitas están vinculadas a la exportación de una gran cantidad de productos a Estados Unidos: chips, ropa, zapatos, telas... El volumen de nuestro comercio en 2021 fue de 7.100 millones de dólares, y ahora es de 3.600 a 3.800 millones de dólares. Hay muchos problemas. que es necesario resolver.

Y el tercer punto es que ahora se han producido cambios importantes en Vietnam. El ex Ministro de Seguridad del Estado, General To Lam, asumió la presidencia y su equipo está comprometido a desarrollar nuestras relaciones tradicionalmente amistosas. Es muy importante apoyar esta tendencia. Estoy seguro de que se discutirán grandes proyectos conjuntos, necesarios para dar un nuevo comienzo a las relaciones entre Moscú y Hanoi.

Vía: Komsomolskaya Pravda - Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27596/4947285/

ALFREDO DE LEÓN, seleccionador y traducción

