De cómo dejé de fumar

“Toute l’âme résumée

Quand lente nous l’expirons

Dans plusieurs ronds de fumée

Abolis en autres ronds

Atteste quelque cigare

Brûlant savamment pour peu

Que la cendre se sépare

De son clair baiser de feu

Ainsi le chœur des romances

À la lèvre vole-t-il”

—Stéphane Mallarmé.

Cuando trabajaba en el campo caucano atendiendo población vulnerable como servidor público vinculado a la Gobernación del Cauca, me hicieron ver que mi hábito podría generar una influencia nociva en la salud de los pacientes; no obstante, nadie se hace adicto si no tiene un desequilibrio neuroquímico de fondo, pero fumar ante los que tienen dicho desequilibrio y no han descubierto el hábito tampoco es la gran “ayuda” de un profesional. Creo que nos volvemos críticos de los hábitos perniciosos de los demás para sentirnos mejores con nuestros propios hábitos cuando estamos atravesados por la moralidad, y la salud y lo fitness se vuelve hoy por hoy una especie de nueva religión. La salud es un capital que debemos gastar. Es desde todo punto de vista un absurdo tener dinero, pero morirse con él. La salud es para invertirla en lo que se nos dé la gana…

Dicho esto, me sometí consciente de mi problema depresivo de larga data, a un tratamiento antidepresivo con fluoxetina. Mi padre tuvo una hermana que murió por suicidio, y mi madre una abuela que se suicidó cuando su padre tenía solo 8 años. Alguien tenía que expresar esa genética con el desbalance neuroquímico y la lotería epigenética la tuve yo… Pocas semanas después de consumir fluoxetina por orden médica (un médico que me dio la razón y me dijo: “sí, usted es depresivo”), sentí la ausencia de la necesidad de fumar. Quise volver a fumar por costumbre (ahí es donde entra el tema de fumar por hábito mas no por necesidad), pero no experimenté prácticamente nada, o nada cercano a algo placentero…

Un par de veces, en situaciones de estrés, estuve a punto de retomar el cigarrillo varios meses después, pero eso no sucedió… El primer cigarrillo que probé fue un Imperial, que era el que fumaba mi abuelo el poeta, pero no me gustó. Tendía unos 10 años, además lo asocié con mereo, náuseas y malestar estomacal. Después, a los 13, la pulsión reapareció, y fumaba cuando bebía licor. Me gustaban al comienzo los cigarrillos mentolados, 15 años después llegaron los de sabores (menta, uva, mojito). Y después de eso, mi preferido era el Marlboro rojo, que sabía a tabaco. A veces disfruto de un Cohiba y llegué a probar marihuana en algunas ocasiones, pero eso era otro cuento, creo que es una planta sagrada y no recreativa, que hay que tratarla con respeto: La CBD es la única que no genera efectos secundarios como la psicosis y la esquizofrenia a largo plazo; en Colombia lo que más se encuentra es THC, nociva para la salud mental en algunos organisimos, lo que tal vez trataré en otra columna… Lo más cercano que estuve de volver al cigarrillo fue con los cigarrillos electrónicos y sus diferentes saborizantes, con un 75% de nicotina menos. Pero ya no era lo mismo. No había insumos de ansiedad para fumar. Es más posible que no me cohíba de saborear un buen Cohiba, como lo hago a gusto, sin ansiedad, una o dos veces al año.

Dejar de fumar sí es posible, pero no es un tema de voluntad, al menos, en los organismos con desequilibrios neuroquímicos.

Hay mitos alrededor de la fluoxetina, para aquellos que temen usarla en su propósito de dejar de fumar:

1. Que es adictiva. Falso.

2. Que causa efectos secundarios. Falso.

3. Que tiene efectos cognitivos como escisión de la realidad o enturbiamiento de la conciencia. Falso.

Es un fármaco benigno, sin efectos secundarios. Lo que sí es preciso es contar con la valoración de un psiquiatra para su prescripción. Saber si hay trastorno depresivo mayor, una distimia, un trastorno afectivo bipolar en fase depresiva o un trastorno límite de la personalidad (borderline) como parte del desequilibrio neuroquímico que nos lleva a fumar, lo que puede causar a su vez un trastorno de ansiedad generalizada potenciado por el cigarrillo. No es recomendable automedicarse, pero también es importante buscar un profesional de la salud capaz de hilar fino para diagnosticar y medicar. “He fumado mi vida y del incendio sorpresivo quedan las ridículas colillas” escribió el poeta Leopoldo María Panero.

