Juan Pablo Montoya y el día que rechazó ser piloto de Ferrari: “no iba a ser el segundón de Schumacher” 

Juan Pablo Montoya es uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia y el mejor en el mundo de los deportes a motor. Desde 2001 hasta 2006, puso a madrugar a los colombianos para verlo batirse a muerte frente a Michael Schumacher en las carreteras de la Fórmula 1. Junto al alemán, fue el corredor que le puso picante a la principal competición automovilística y llegó a ser considerado como uno de los pilotos con mayor talento del circuito. En su momento, estuvo en Williams y luego en McLaren; pero también pudo haber vestido el overol de Ferrari, si no se hubiese negado a la propuesta.

Juan Pablo Montoya sumó 7 victorias, 30 podios y 13 poles mientras estuvo en la Fórmula 1. Foto: jpmonty2

El "no" de Juan Pablo Montoya a Ferrari

Según lo contó en el podcast que hace poco inauguró en el portal AS Colombia en apoyo con W Radio, en sus primeros años en la Fórmula 1, cuando llegó como perro sin bozal a plantarle cara al intratable Michael Schumacher, quien era por ese entonces el director técnico de Ferrari, escuadra en la que competía el alemán, lo llamó y le propuso vestirse de rojo. Juan Pablo, con su característica personalidad, dijo que no y cerró inmediatamente la posibilidad de manejar en el mejor equipo de automovilismo del mundo por ese entonces.

“Ross Brawn en un podio en Monza, en uno de los años, se me acercó después del podio y me dijo -Nos encantaría que algún día estuviera vestido de rojo con nosotros (Ferrari)- y me volteé y le dije -No, gracias- (...) No iba a ser segundón de Schumacher. Yo cerré esa puerta porque en ese momento estaba en Williams y lo único que quería hacer era ganarle a Ferrari”, fueron las palabras del experimentado piloto colombiano.

Juan Pablo Montoya estrena su show en AS y W Radio

Aun así, Juan Pablo Montoya también recalcó que era incierto saber si sí se iba a convertir en el segundón de Schumacher en la escuadra italiana o no, pues recordemos que el hermano del alemán, Ralf Schumacher, terminó siendo segundón de él en Williams. Lo cierto es que, sin importar que le haya cerrado la puerta a Ferrari, el corredor colombiano supo hacer las cosas en la Fórmula 1, siendo recordado hoy como uno de los mejores pilotos latinoamericanos de todos los tiempos.

¿Adelantamiento en un relanzamiento?



El mejor de la historia, el de Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en Brasil 2001

