Voté en primera vuelta por el programa de Sergio Fajardo, porque apuesto por un país en donde estén dadas las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades en función de su trabajo y de sus méritos, más que por sus apellidos y sus privilegios. Esto implica, como mínimo, hacer que las leyes se respeten, luchar contra la corrupción y hacer todo lo posible por mejorar la educación a todos los niveles.

Pero, además, escogí esta opción porque no creo que la polarización, que siempre ha padecido nuestro país, lleve a algo positivo. De manera que aunque tenía algunas coincidencias con el programa de Petro, no me convenció ni su estilo, ni la posibilidad de que su poder carismático se convierta en una amenaza para nuestra ya frágil institucionalidad liberal. No necesitamos caudillos, necesitamos respeto a la ley y vigencia de los derechos ciudadanos, ya hemos tenido demasiado caudillismo con Uribe como para no haber aprendido lo que eso significa.

Para esta segunda vuelta ya no podemos elegir lo mejor, como debería ser, sino que necesariamente tenemos que escoger entre lo que resultaría menos malo para el país y, especialmente, para lo bueno y positivo que éste tiene todavía, especialmente una institucionalidad liberal que, con todos los defectos que se quiera, es lo mejor que podemos tener, sobre todo comparándola con lo que sucedería bajo un gobierno dictatorial o populista.

Dado que no comulgo con los programas de Duque ni de Petro desde el principio, mi voto no va a ser programático sino pragmático. Sin embargo, estará basado en un principio liberal básico: dado que todo poder tiende a concentrarse, es necesario limitarlo. Se trata de un principio defendido por Montesquieu para limitar el poder del soberano, pero también por Tocqueville y los federalistas norteamericanos para limitar el poder de las mayorías. Creo que si uno es un liberal consecuente, necesariamente este principio tendrá que llevarlo a votar por Petro.

Si uno compara quién tendrá más poder en una eventual presidencia, es decir, más capacidad de maniobrar, entre los dos candidatos, concluye fácilmente que Duque. Tiene más votos, prácticamente toda la clase política tradicional está con él, lo que quiere decir que tiene mayorías en el Congreso y mucha influencia sobre los gremios y los medios masivos de comunicación.

Como dije anteriormente, si ese margen de maniobra se utiliza para hacer el bien o para hacer el mal no es mi problema, creo en el gobierno de las leyes y de las instituciones, no en el de los hombres. Por tanto, mi problema es que ese poder se ejerza de manera limitada.

Aún más, asumamos, como dicen algunos que ambos candidatos son malos porque sus programas, de ser implementados, conducirían al deterioro de las instituciones políticas vigentes. Incluso bajo este supuesto un liberal tendría que votar por Petro, pues después de la derrota en la primera vuelta, tendrá necesariamente que negociar con otros sectores si quiere llegar al gobierno, eso implicará cambios en su programa, pero además no tendrá mayorías en el Congreso y sabemos que no tiene una buena relación con los gremios y los medios de comunicación. Mientras en estos días Duque anunció que reformará la justicia para concentrar el poder en una sola Corte, Petro declaró que ya no va a hacer una constituyente.

En conclusión, votaré en segunda vuelta por Petro, como representante del mal menor para la institucionalidad colombiana, porque es el que representa una menor amenaza, dado que es el que en un eventual gobierno tendría un menor margen de maniobra, un menor poder.

