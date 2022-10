Por: Luis Miguel Ariza |

octubre 16, 2022

Liberarnos o librarnos de América, he ahí la cuestión. Si observamos, este es el único continente que no tiene identidad propia. Obviamente que la tuvo, luego llegó una horda de sádicos, asesinos, bárbaros, y exterminaron todo.

Luego, nos quisieron meter el cuento de la libertad y más tarde la libertad aderezada con democracia, pero nada que funciona, todo sigue en el feudalismo que trajeron aquellos bandidos.

La historia nos las han querido tergiversar. En nuestras escuelas, cuando niños, nos mostraban a los mismos bucaneros como fervientes conquistadores, hombres de bien que trajeron cosas buenas y por ello deberíamos casi que idolatrarlos.

Estatuas a lo largo del continente con ofrendas florales de parte de los líderes de cada país cada que se cumplía una fecha de nacimiento o de conquista, como la que se conmemora cada 12 de octubre.

Profesores de historia nos repetían de la magnanimidad de los eventos y ni se diga de la religión. Estos cumplieron el papel preponderante para desaparecer todo vestigio de lo que fue América antes de perder la identidad por completo, incluso, intentan ocultar el barbarismo con que impusieron al Cristo bueno y bondadoso a base de torturas que todavía hoy se consideran delitos de lesa humanidad.

Antes de eso ni siquiera se llamaba América este continente que tuvo la mala fortuna de atravesarse en el camino de los mosqueteros del, o de los, reyes europeos.

¿Quiénes somos? ¿Qué cultura nos identifica? La mezcolanza de culturas traídas de distintas partes del mundo ha arrojado una subcultura que es tratada peor que los Inquisidores trataban a la feligresía reacia al Papa romano, entonces el rey de los reyes europeos.

No se puede hablar de cultura Anglo porque EE. UU., que es a donde apuntan este término, tiene el mayor revoltijo de subculturas del mundo que ni ellos mismos saben qué son, de dónde vienen y quizás a dónde van.

La sociedad toda está atrapada en el control político y económico que ejerce la cultura judía emigrada a ese país, que les tolera ciertos comportamientos siempre y cuando no se metan con el poder que hoy tienen sobre toda Norteamérica, incluso, extendida a otras partes del continente y del mundo.

Son los mismos que intentan cambiar el evento del 12 de octubre como día de la Hispanidad para que no minimice, tal vez, lo que ellos pregonan a todo el mundo por todos los medios posibles del tal holocausto judío. Lo de ellos hay que recordarlo, lo que hicieron con la población nativa de América hay que olvidarlo.

La cultura Latina, nombre utilizado para diferenciar a los anglos de los hispanos, o sea, los que hablan el idioma del rey español que es diferente al idioma del rey inglés, no existe.

El solo término Latino es importado de Italia y estos de Grecia y los griegos de India, pero acá nadie, o pocos, son de esa región, a pesar que digan los libros de los historiadores que Colón trajo todos sus esbeltos y dóciles muchachos de Italia y parte de España.

Pueda que sí, pero ello no indica que sean de esa región exactamente. En este punto desaparecen para siempre algo que hoy pensarán que es una entelequia, para usar un término que casi a diario me restriega mi amigo, el español castizo Julio Oporto, cuyo apellido es lusitano, quizás para compararme con Aristóteles, de que realmente eran indios (de India), muchos de ellos atrapados de ese país como pollos para criadero, una de las actividades empleadas por los castellanos ya no de Castilla, sino de la España del rey, que le gustaban para mano de obra gratis y otras actividades, como le gusta a los reyes.

Desde hace años me viene dando vueltas a la cabeza la idea de cambiar el nombre de América definitivamente, no es nuestro, no representa sino una historia tergiversada intencionalmente porque los mismos que la protagonizaron se aterran de la diablura de exterminar casi todo lo indígena o nativo que encontraron en este nuevo continente.

¿Qué nuestros antepasados eran emigrantes? Bueno, sí, lo mismo todos los españoles y casi toda Europa y por eso no los ves llamándose del lugar de donde llegaron sus antepasados. Solo los asiáticos, indios y parte de euro-asiáticos tienen identidad propia.

El resto se pierde en combinaciones de culturas, razas y credos derivadas de emigraciones, especialmente de la India, propalada en el mundo entero pero obviada con sádica intención por considerar a ese grandioso país como de tercera, no tenido en cuenta para nada, a pesar que los rasgos físicos de los indios los encuentras en casi todos los países del mundo, especialmente aquellos que se hacen llamar latinos.

La entelequia me lleva a pensar que la frase del pirata que muchos llaman almirante, Cristóbal Colón, “Llegamos a India” al ver los rasgos físicos de los nativos, es porque en verdad la gente que habitaba este continente pudieron ser emigrados de ese país que llegaron cientos, tal vez miles, de años antes que llegara la ventolera con sus dientes llenos de sangre buscando riquezas para el rey.

Es mi duda con rasgos de llegar a ser verdad profundizando en la verdadera historia del mundo, lejos de aquella que han inventado y luego reinventado a conveniencia a través de los años, como la que quieren ocultar con el cuento de la Hispanidad.

Ahora la propuesta es empezar a crear una historia de verdad, autóctona, que represente al nativo de acá, así como se dicen europeos, asiáticos, africanos, que no fueron nombres llegados por la mala fortuna de unas carabelas perdidas que tuvieron la desdicha de aterrizar en estas tierras y de una el cambio de nombre, San salvador, antes isla Guanahani, que hoy compone el conjunto de islas e islotes llamado Bahamas, “baja mar” en su definición española.

¿Cuál sería el nombre correcto para sacar el de América y así empezar una verdadera historia y cultura nuestra de una vez por todas? Bueno, ya esto sería harina de otro costal, por lo pronto a recibir burlas y señalamientos por decir lo que muchos quieren que ocultemos.

