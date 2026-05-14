Cuatro candidatos aún no muestran la plata que tienen para su campaña ni de dónde les llega

Según el portal Cuentas Claras, Claudia López y Roy Barreras son los que menos han gastado, De la Espriella y Paloma los que más. Así van las cuentas

Los candidatos presidenciales rezagados en la obligación de informar sobre sus cuentas de campaña son Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero y Gustavo Matamoros, además de Clara López y Luis Gilberto Murillo, quienes desistieron de sus candidaturas sin reportar tampoco sus movimientos de dinero.

Los restantes ocho candidatos presidenciales han presentado sus reportes de ingresos y egresos que, para la primera vuelta presidencial, en total ya superan los $64.456.685.370, mientras que el rubro de egresos destinados a la logística, publicidad y operación política suma $26.478.224.581.

Los gastos registrados entre todas las campañas ascienden a $26.478.224.581 conforme a los datos consignados en la plataforma Cuentas Claras. El reporte subraya que "El tope de gastos por cada campaña para la primera vuelta es de $39.003.138.605 de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Abelardo De la Espriella junto a su esposa Ana Lucía Pineda en un evento masivo en Monytería.

El detalle de los reportes de los candidatos

Abelardo de la Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, lidera el reporte tanto en captación de fondos como en ejecución de gastos.

De acuerdo con Cuentas Claras, su campaña ha reportado $32.000 millones en ingresos, provenientes exclusivamente de créditos bancarios que provienen de entidades como Banco de Bogotá, que aportó $15.000 millones, Bancolombia $12.000 millones y Banco Vizcaya Argentaria (BBVA) $5.000 millones.

En el capítulo de egresos se registran $14.794 millones en gastos, de los cuales el principal destino es la propaganda electoral, que representó $9.853 millones hasta el 11 de mayo. Los gastos administrativos sumaron $3.958 millones, mientras que otras partidas menores se asignaron a actos públicos y transporte.

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Detrás del Tigre se sitúa Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con reportes de $15.000 millones en ingresos, respaldados igualmente por créditos de Bancolombia. El uso de estos fondos también priorizó la propaganda electoral, con una asignación que superó los $5.000 millones.

Los gastos totales de Valencia se elevaron a $7.862 millones, dedicando otros $996 millones a administración y $500 millones a costos financieros.

Por el lado de la campaña oficialista de Iván Cepeda, se reportaron $15.000 millones en ingresos, todo a través de Confiar Cooperativa Financiera. Los recursos fueron distribuidos en tres giros.

Los desembolsos de Cepeda alcanzaron solo $1.532 millones, con $1.082 millones dirigidos a propaganda y más de $325 millones a transporte y entrega de correspondencia.

Los coleros de la contienda

Sergio Fajardo en un vento masivo en Medellín.

Según Cuentas Claras, Sergio Fajardo reportó gastos por $1.401 millones, mientras que su ingreso total se ubicó en $1.576 millones.

Por su parte, Claudia López consignó cifras significativamente menores: $87 millones ingresados y $86 millones gastados, siendo la última del grupo con mayor intención de voto en reportar gastos.

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