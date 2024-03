Cuántos capítulos tiene y quien se inventó los Hermanos Grimm, la popular serie de los fines de semana

Por más de 20 años, este programa ha sido fiel compañero de muchos colombianos y aunque no muchos lo sabe, no solo consta de una temporada

Aunque en Colombia es muy común que hoy en día se consuma todo tipo de anime, antes no era así. De hecho, eran muy pocos los que existían o que se consumían acá, entre ellos se encuentra una popular e icónica producción. Estamos hablando de una serie producida por el estudio japonés Nippon Animation. Si aún no saben de qué anime estamos hablando, se trata de Cuentos de los hermanos Grimm. Esta serie fue emitida por primera vez en 1988 allá en Japón. Poco después fue que llegó a Latinoamérica, incluyendo a Colombia. Sin embargo, no todos saben que tantos capítulos o temporadas tiene esta icónica serie que vemos los fines de semana en Caracol Televisión.

Estos son los capítulos y temporadas que tienen los cuentos de los hermanos Grimm

Sin duda alguna, este es uno de los animes más populares de Colombia. A pesar de haber sido estrenada hace tanto tiempo, la gente sigue recordando sus historias. Para muchos, esta serie se ha convertido en la acompañante perfecta de los fines de semana. Es tanta su influencia que ha logrado marcar a varias generaciones en el país. Lo cierto es que este anime no tiene tantos capítulos o temporadas como podríamos creer. De hecho son muy pocos y aún así nos parece que fuesen inagotables, como una serie antigua de la televisión colombiana. El dato podría sorprender a más de uno.

Aunque parezca mentira, Los cuentos de los hermanos Grimm únicamente tuvieron 47 capítulos. Así es, el anime creado por Nippon Animation, tiene muy pocos capítulos, a comparación de ciertas novelas del país. Pero esto no es todo, aunque quizás no lo percibimos por como es transmitido acá, este anime cuenta con dos temporadas. La primera consta de 23 episodios, mientras que la segunda temporada consta de 24 capítulos. Sin duda alguna, esta serie basada en la historia de los hermanos Jacob y Wihelm Grimm, seguirá siendo un icono de la televisión colombiana.

Por más que pasen los años, la gente no se aburre de esta producción dirigida por Hiroshi Saito. Pese a todo, podremos seguir disfrutando de este anime en Caracol Televisión.

Vea también: