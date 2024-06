¿Cuánto han cambiado los precios de los productos de D1 desde 2020 a la actualidad?

.Publicidad.

Las tiendas ‘low cost’ o de precios bajos son bastante populares desde hace varios años, gracias a que proveen una opción de canasta familiar bastante económica. No obstante, muchos compradores han notado que los productos se han ido subiendo pero no de una forma progresiva si no bastante drástica. Aquí le contamos cuánto han subido los precios de D1.

Incluso algunos compradores aseguran que la táctica de esta tienda fue tener unos precios muy baratos solo en sus primeros años para atraer clientela. Ahora que ya están bien posicionados les habrían subido de forma desmedida. Aunque estas son simples especulaciones y teorías de algunos colombianos.

Esto han subido los precios de D1 desde 2020

El creador de contenido económico y de ahorro ‘priceitcol’ se tomó la tarea de hacer una comparación con los productos más populares de D1 para que sus seguidores vieran que tanto han aumentado los costos. La lista es larga y se la proveemos a continuación:

- Aceite de Oliva: en 2020 costaba $9.490 y actualmente cuesta $21.950, es decir, un aumento del 131%.

- Huevos 12 unidades: en 2020 costaban $3.890 y actualmente cuesta $7.450, es decir, un aumento del 92%.

- Leche entera de 900 ml: en 2020 costaba $1.890 y actualmente cuesta $3.290, es decir, un aumento del 74%.

- Harina de trigo de 500 gr: en 2020 costaba $1.150 y actualmente cuesta $2.200, es decir, un aumento del 65%.

- Atún Carlo Forte por 160 gr: en 2020 costaba $3.990 y actualmente cuesta $7.490, es decir, un aumento del 24%.

