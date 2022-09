Cuando se siente como un trapo ¿Su primer aliciente es la música?

Por: CÉSAR CURVELO |

septiembre 23, 2022

El 1° de octubre es el Día Internacional de la Música, fecha establecida por la Unesco en 1975 para conmemorar la trascendencia de este bellísimo arte a nivel mundial. Es una oportunidad para honrar a todos los tipos de música que cada quien disfruta a su modo y acomodo puesto que, como ya sabemos, entre gustos no hay disgustos. La idea la impulsó Yehudi Menuhin (Niu York, 1916-Berlín, 1999), un director de orquesta y activista de causas humanitarias, que dirigió el Consejo de Música de la Unesco de 1969 a 1975.

¿Qué nos tendrán preparado los programas o emisoras especializadas en música, las orquestas sinfónicas, etc.? Digo esto puesto que los colombianos contamos con muchos aires musicales. Ahí van, en orden alfabético: aguabajo, balada, bambuco, bolero, bullerengue, bundes ─chocoano y tolimense─, calipso, carranga, chandé, contradanza, cumbia, currulao, chichamaya, danza, disco, electrónica, galerón, guaracha, guabina, joropo, mapalé, merengue, merecumbé, pasaje, pasillo, porro, pregón, rajaleña, ranchera, regué, reguetón, rock, salsa, sanjuanero, seis, torbellino, trans, vallenato y otros.*

A manera de un sencillo homenaje nuestro al día musical mundial, he aquí sucintos apartes de temas alegóricos al canto que de seguro están en pedestales de discotecas de muchos melómanos.

Del maestro Lucho Bermúdez, Colombia tierra querida: “Colombia tierra querida himno de fe y armonía / Cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría / Vivemos siempre vivemos, a nuestra patria querida / Su suelo es una oración y es un canto de la vida / Su suelo es una oración y es un canto de la vida / Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida / Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida”

De Richie Ray Y Bobby Cruz, Colombia's Boogaloo: “…Allí siempre hay fiestas de noche y día / en Barranquilla y en Bogotá / Cuando yo llegue a Colombia hermano / Voy a cantarle con emoción / Un guaguancó, un mambo, un bolero / Porque me sale del corazón…”

De autoría de José Barco, Los gozones, vocalista Rammy Torres, con Los Inéditos: “Que vengan los gozones / y traigan sus gozonas / la música está buena / se formó el vacilón…”

De Billy Pontoni, Alguien cantó una canción: Alguien cantó una canción que yo pude escuchar / En esa calle desierta cerca de mi hogar / Cuántos recuerdos traía a mi vieja alcoba…

De Enrique Aguilar, Desde que llegaste tú, con Alfredo Gutiérrez y su conjunto: “Desde que llegaste tú / no sé lo que sucedió / mi tristeza se acabó / todo lo cambiaste tú / Ahora siempre canto / y nunca estoy aburrido / contigo yo he conseguido/ el verdadero amor…”

De José Guerra, Iré cantando, con los Los Guaraguaos: “Si cantando con amor / seré libre como el sol / iré cantando desde el comienzo hasta el final / Si cantando con afán / seré libre como el mar / iré cantando desde el comienzo hasta el final...”

Del original When I'm a kid, de Demiss Rousoss, Esa canción, versión en español interpretada por Los Cazadores: “Hoy he sentido algo como una ilusión / cuando cantaba me tocaba el corazón/ y yo he sentido una extraña sensación / Cuando soñaba yo escuchaba esa canción…”

Del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Mi guitarra: “Una guitarra escuché / cuando solo meditaba / mientras tanto me llegaba una canción / llena de alegría, fantasía y color…”

De Tania de Venezuela, Si yo pudiera: “Si yo pudiera expresar cantando / todo el amor que llevo por dentro / te entregarías apasionado / sabiendo todo lo que yo siento…”

De la Billos Caracas Boys, Canta mi morena: “Morena linda yo te quiero tanto / porque te quiero te vengo a cantar / Morena linda escucha el canto que yo te canto en el madrigal / Canta, canta, mi morena, canta tus penas, canta tus penas…”

De Palito Ortega, La felicidad: “La felicidad, ¡ja, ja, ja, ja! / De sentir amo-o-o-o-or / Hoy hace canta-a-a-a-ar / A mi corazo-o-o-o-ón…”

De Albita Rodríguez, La parranda se canta: “…Que la parranda se canta / se canta, se canta, se canta / Ay, que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar…”

De Wilfrido Vargas, en El hombre divertido: “…De cantar y bailar / De cantar y bailar / De bailar y reír / De bailar y reír / De colarme en la fiesta buscarme una jeva / Y reírme de ti, ja ja ja ja ja ja…”

De Sunshine Marion, Moises Simons y Wolfe Gilbert (todo indica que es una traducción del inglés), El manicero, siendo mi versión preferida la de Primitivo Santos: “…Cuando la calle sola está / Acera de mi corazón / El manisero entona su pregón / Y si la niña escucha su cantar / Llama desde su balcón…”

De Héctor Lavoe y Willie Colón, Canto a Borinquen: “…¡Oh!, garza dormida / Mi canción se inspira / No te ha de olvidar / Y yo te voy a cantar / desde la otra vida / Y yo te voy a cantar / Borinquen desde la otra vida…” También de Héctor Lavoe, El cantante: “…Yo, soy el cantante / Que hoy han venido a escuchar / Lo mejor, del repertorio / A ustedes voy a brindar / Y canto a la vida / De risas y penas / De momentos malos / Y de cosas buenas…”

De Sabú, Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar: “Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar /

(vuelvo a cantar) / Porque tu amor, volvió hacia mí / (puedo soñar) / Muchacha pájaro, mi cielo azul / No te separes ya de mí…”

De Carlos Zubiaga Uribarri, Oscar Matía Sorozábal y José A. Santisteban Mansilla, Es muy fácil, interpretada por Los Mitos: “…Canta, sonríe a la gente / Es muy fácil, es mucho mejor / Sueña y olvida las penas / Que muy pronto / Se encuentra un amor…”

De Petri Óscar Anderle y Roberto Sánchez, voz de Sandro, Una muchacha y una guitarra: “Una muchacha y una guitarra / para poder cantar / Esas son cosas que en esta vida / nunca me han de faltar / Siempre cantando, siempre bailando / yo quisiera morir / de cara al cielo sobre este suelo / en el que yo nací…”