Cuando los héroes caen: Passarella en el Monumental

Por: Vincent Berndardy |

febrero 24, 2023

La dirigencia de River Plate, el equipo que más ganador a nivel local de la Argentina, decidió homenajear a los campeones del mundo que han vestido su casaca, algo que habla del agradecimiento que deben tener los clubes cuando se alcanzan dignidades tan grandes. Sin embargo, se enfrentó a una difícil decisión: invitar al dos veces campeón del mundo Daniel Alberto Passarella.

Los hinchas millonarios no le perdonan a Passarella el hecho de haber llevado al club amado a la segunda división, por lo que verlo nuevamente en el Monumental sería para algunos una tremenda provocación, o simplemente recordar una herida que difícilmente se podrá olvidar en la tierra de la pelota. Por eso era una invitación polémica, sabiendo que los mismos medios iban a comentarla y, por ende, cuestionarla de la forma más sutil. En otras palabras, la doble moral que no falta en medio de los actos protocolarios.

A pesar de todo lo que se murmuró durante la previa del homenaje, la afición recibió muy bien a las glorias campeonas de River. Sin embargo, no faltó el que le haya hecho el feo al presidente que mandó al equipo a la B. Norberto Alonso, uno de los festejados y máximo ídolo de la escuadra de Núñez, se negó a trabar conversación con Passarella. Según el Beto, si posaba con Passarella sería una traición al hincha millonario, así que eso no lo iba a permitir.

Para contextualizar un poco lo sucedido en el Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el Monumental, hay que recordar que el sentir riverplatense cree que Grondona se encargó de hundirlos en la B, simplemente porque Passarella, ofendido por el arbitraje de un Boca-River, fue bastante enojado a la calle Viamonte, donde se encuentra la AFA, con el único deseo de pedirle al exmandamás del balompié gaucho que renunciara y dejara de perjudicar a su escuadra, que para ese momento sufría el tema de los promedios.

A raíz de todo lo que pasó, pues las cosas no fueron iguales: el mejor defensa del fútbol argentino, según algunos, en ese entonces presidente de uno de los gigantes de Sudamérica, empezó a ser cuestionado fuertemente, y cuando se consumó el descenso su heroicidad se vino abajo. Esa mancha no se la puede quitar nadie, ni mucho menos la puede esconder a donde se dirija. Por eso verlo en la cancha que tantos elogios le ofreció, después de tan terrible debacle deportiva, la peor de la historia de la banda cruzada, tenía que cuestionar al hincha millonario: ¿vale la pena recibir al tipo que me mandó a la B?

La dirigencia de River, por su parte, empleando la diplomacia, dejó las cosas muy claras: a Passarella que lo juzgue la misma historia del club. Hizo lo que tenía que hacer: respetó el momento y demostró que hay que seguir para adelante. Resiliencia es lo que tiene River, otros dirán mucha gallardía. Lo que sí está claro es que los grandes se levantan, aunque el dolor los acompañe para siempre.