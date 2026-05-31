- Cuando la noticia empieza a parecer campaña



VIDEO. El tópico del Profe. ¿Quién está haciendo realmente campaña en Colombia? ¿Solo los candidatos? ¿O también algunos medios de comunicación? En esta videocolumna se analiza cómo la repetición, la visibilidad selectiva y ciertas narrativas aparentemente informativas pueden terminar construyendo candidaturas políticas sin que el ciudadano siquiera lo note. Porque en la era de los algoritmos y los reels, la propaganda ya no siempre parece propaganda.



Durante décadas nos enseñaron que los medios observaban la política, hoy la pregunta es mucho más incómoda: ¿la están observando o la están produciendo? A partir de conceptos como Agenda Setting y Framing, esta video columna explora cómo algunos candidatos reciben una exposición constante que los convierte en protagonistas inevitables de la conversación pública mientras otros quedan relegados a los márgenes del debate.



Las elecciones no solo se disputan en las plazas ni en las urnas. También se disputan en las pantallas, los titulares y las emociones. Si alguna vez se ha preguntado dónde termina el periodismo y dónde comienza la campaña, esta reflexión te ayudará a mirar las noticias con otros ojos. Porque entender cómo se fabrica la percepción pública es hoy una tarea indispensable para cualquier ciudadano, pues solo en la medida en que contemos con una ciudadanía libre, crítica y activa, lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país una verdadera República democrática.

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