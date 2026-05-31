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Opinión

Cuando la noticia empieza a parecer campaña

PorManuel G. Jaimes

May 31, 2026

Ciertas narrativas aparentemente informativas pueden terminar construyendo candidaturas políticas sin que el ciudadano siquiera lo note

- Cuando la noticia empieza a parecer campaña
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VIDEO. El tópico del Profe. ¿Quién está haciendo realmente campaña en Colombia? ¿Solo los candidatos? ¿O también algunos medios de comunicación? En esta videocolumna se analiza cómo la repetición, la visibilidad selectiva y ciertas narrativas aparentemente informativas pueden terminar construyendo candidaturas políticas sin que el ciudadano siquiera lo note. Porque en la era de los algoritmos y los reels, la propaganda ya no siempre parece propaganda.

Durante décadas nos enseñaron que los medios observaban la política, hoy la pregunta es mucho más incómoda: ¿la están observando o la están produciendo? A partir de conceptos como Agenda Setting y Framing, esta video columna explora cómo algunos candidatos reciben una exposición constante que los convierte en protagonistas inevitables de la conversación pública mientras otros quedan relegados a los márgenes del debate.

Las elecciones no solo se disputan en las plazas ni en las urnas. También se disputan en las pantallas, los titulares y las emociones. Si alguna vez se ha preguntado dónde termina el periodismo y dónde comienza la campaña, esta reflexión te ayudará a mirar las noticias con otros ojos. Porque entender cómo se fabrica la percepción pública es hoy una tarea indispensable para cualquier ciudadano, pues solo en la medida en que contemos con una ciudadanía libre, crítica y activa, lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país una verdadera República democrática.

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.