“Cuando amanezca lo matamos”: el infierno que vivió uno de los humoristas de Sábados Felices

.Publicidad.

Durante una entrevista con ‘Se dice de mí’ de Caracol, Hugo Neimer González alias “Lucumí”, narró al angustiante momento en que las FARC lo raptó en su natal Suárez, Cauca, confundiéndolo con otra persona. En el escalofriante relato, el humorista explicó cómo un día se lo llevaron a las 3:00am, lo subieron en una camioneta y lo cruzaron por el Río Cauca a punta de groserías y empujones.

-Publicidad.-

La intención de quienes lo secuestraron era asesinarlo, según narró el caucano: “decían que cuando amanezca, lo matamos. Yo no sé, yo tengo un ángel. Apareció una de las guerrilleras y me dijo: ‘Usted no es, lo han confundido, lo voy a ayudar, pero se tiene que ir porque ya estuvo acá y pueden decir que puede sapear, donde lo pillen, lo buscan y lo matan’”, aseguró Lucumí.

Publicidad.

También puede ver: Les cortaron la cara: la ingratitud de Sábados Felices con Álvaro Lemmon y otros humoristas

Como si no fuera poco, le tocó subir en una canoa con dicha guerrillera para escapar con vida. Lo más atemorizante fue emprender toda la travesía bajo el riesgo de un naufragio, debida la inestabilidad de la embarcación. Para ese entonces Lucumí apenas se graduaba de noveno grado y aterrado tras esta experiencia, decidió mudarse a Tuluá, Valle del Cauca.

A pesar de casi perder la vida, el caucano jamás imaginó que ese sería el primero de muchos pasos antes de aterrizar en Bogotá y presentarse a Sábados Felices, el programa que lo acogió en el elenco y le cambió la vida.